春天一定要CASETiFY小熊維尼！田園風設計簡直太可愛





▲迪士尼小熊維尼CASETiFY聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

慶祝經典角色《小熊維尼》誕生 100 周年 ，配件品牌 CASETiFY 宣布與迪士尼合作，推出充滿溫馨氣息的「迪士尼小熊維尼 | CASETiFY」聯名系列 。設計以「百畝森林」中的深厚友情為靈感，將童話中的鄉村田園美學與柔和的水彩筆觸融入電子配件中 。全系列除了經典的手機殼外，更延伸至耳機保護殼、平板殼及多樣化的磁吸配件，讓粉絲能與維尼、跳跳虎及小豬等角色，一同重溫百畝森林的純真冒險。





聯名系列運用鮮豔的花卉、蔬果等森林元素，搭配柔和的水彩線條，營造出一種舒緩且治癒的視覺感受。為滿足粉絲的個性化需求，官方更推出了客製化款式，讓消費者能將自己喜愛的維尼好友與專屬文字印製在手機殼上，打造獨一無二的隨身配件。

迪士尼小熊維尼與好友系列客製化手機殼，以維尼、跳跳虎、小豬、屹耳四位靈魂人物為主角，設計中充滿了童趣的冒險氛圍，讓粉絲能透過客製化功能，將最具紀念價值的森林夥伴時刻帶在身邊。該系列也涵蓋 AirPods、iPad 及 MacBook 保護殼，將維尼對蜂蜜的熱愛轉化為溫暖的設計語彙。

系列中的亮點配件「迪士尼小熊維尼莓果手機吊飾」，選用了象徵森林色彩的綠色腕帶，搭配精緻的草莓墜飾與可愛的維尼小吊飾，細膩地還原了在森林中採摘果實的逗趣情境，為手機增添一抹活潑的層次感。「迪士尼小熊維尼 | CASETiFY」聯名系列將於 2／13 正式上市。

星巴克的櫻花系列周邊依然圍繞粉色櫻花主題，主打可愛動物角色與實用設計，讓杯子、包袋不只是拍照用，而是真的能陪著過日子。春櫻系列於 2／11 起陸續登場，從日常補水到通勤外出，都能感受到一點春天的輕鬆氣息。

今年櫻花杯款最明顯的特色是把「療癒感」拉得更近。以柯基為主角的系列成為視覺焦點，「柯基賞櫻馬克杯」直接把圓潤的柯基做成立體杯身，搭配櫻花點綴；同系列的「24OZ Bling 柯基 TOGO 冷水杯」則延續Bling TOGO冷水杯一向輕巧、好攜帶的特性，在粉嫩配色下多了幾分春天的溫度，適合日常外出或放在辦公桌旁使用。

偏好溫柔風格的消費者，星巴克也用限定貓咪櫻花系列準備打動你。白貓、灰貓造型的立體馬克杯，搭配櫻花飛舞的畫面，有白日清爽春櫻與夜晚靜綻的夜櫻意象，耐看不受季節限制，適合慢慢使用、慢慢收藏。

而櫻花季常見的小物從「灰貓絨毛零錢包」、「春櫻貓咪隨行收納袋」，到造型討喜的「抱抱白貓咪單杯提袋」，可愛之外也保留實用性，特別是單杯提袋與證件、零錢掛牌，日常出門使用的機會高。「櫻花貓尾巴零錢證件掛牌」把貓尾巴變成設計亮點，俏皮卻不浮誇，同系列也有柯基版本，讓不同動物派系各自找到心頭好。