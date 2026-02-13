fb ig video search mobile ETtoday

春天一定要CASETiFY小熊維尼！田園風設計簡直太可愛

>

▲迪士尼小熊維尼CASETiFY聯名系列。（圖／品牌提供）

▲迪士尼小熊維尼CASETiFY聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

慶祝經典角色《小熊維尼》誕生 100 周年 ，配件品牌 CASETiFY 宣布與迪士尼合作，推出充滿溫馨氣息的「迪士尼小熊維尼 | CASETiFY」聯名系列 。設計以「百畝森林」中的深厚友情為靈感，將童話中的鄉村田園美學與柔和的水彩筆觸融入電子配件中 。全系列除了經典的手機殼外，更延伸至耳機保護殼、平板殼及多樣化的磁吸配件，讓粉絲能與維尼、跳跳虎及小豬等角色，一同重溫百畝森林的純真冒險。

▲迪士尼小熊維尼CASETiFY聯名系列。（圖／品牌提供）

聯名系列運用鮮豔的花卉、蔬果等森林元素，搭配柔和的水彩線條，營造出一種舒緩且治癒的視覺感受。為滿足粉絲的個性化需求，官方更推出了客製化款式，讓消費者能將自己喜愛的維尼好友與專屬文字印製在手機殼上，打造獨一無二的隨身配件。

▲迪士尼小熊維尼CASETiFY聯名系列。（圖／品牌提供）

迪士尼小熊維尼與好友系列客製化手機殼，以維尼、跳跳虎、小豬、屹耳四位靈魂人物為主角，設計中充滿了童趣的冒險氛圍，讓粉絲能透過客製化功能，將最具紀念價值的森林夥伴時刻帶在身邊。該系列也涵蓋 AirPods、iPad 及 MacBook 保護殼，將維尼對蜂蜜的熱愛轉化為溫暖的設計語彙。

▲迪士尼小熊維尼CASETiFY聯名系列。（圖／品牌提供）

▲迪士尼小熊維尼CASETiFY聯名系列。（圖／品牌提供）

系列中的亮點配件「迪士尼小熊維尼莓果手機吊飾」，選用了象徵森林色彩的綠色腕帶，搭配精緻的草莓墜飾與可愛的維尼小吊飾，細膩地還原了在森林中採摘果實的逗趣情境，為手機增添一抹活潑的層次感。「迪士尼小熊維尼 | CASETiFY」聯名系列將於 2／13 正式上市。

▲星巴克春櫻系列2／11開賣。（圖／品牌提供）

星巴克的櫻花系列周邊依然圍繞粉色櫻花主題，主打可愛動物角色與實用設計，讓杯子、包袋不只是拍照用，而是真的能陪著過日子。春櫻系列於 2／11 起陸續登場，從日常補水到通勤外出，都能感受到一點春天的輕鬆氣息。

今年櫻花杯款最明顯的特色是把「療癒感」拉得更近。以柯基為主角的系列成為視覺焦點，「柯基賞櫻馬克杯」直接把圓潤的柯基做成立體杯身，搭配櫻花點綴；同系列的「24OZ Bling 柯基 TOGO 冷水杯」則延續Bling TOGO冷水杯一向輕巧、好攜帶的特性，在粉嫩配色下多了幾分春天的溫度，適合日常外出或放在辦公桌旁使用。

▲星巴克春櫻系列2／11開賣。（圖／品牌提供）

偏好溫柔風格的消費者，星巴克也用限定貓咪櫻花系列準備打動你。白貓、灰貓造型的立體馬克杯，搭配櫻花飛舞的畫面，有白日清爽春櫻與夜晚靜綻的夜櫻意象，耐看不受季節限制，適合慢慢使用、慢慢收藏。

▲星巴克春櫻系列2／11開賣。（圖／品牌提供）

而櫻花季常見的小物從「灰貓絨毛零錢包」、「春櫻貓咪隨行收納袋」，到造型討喜的「抱抱白貓咪單杯提袋」，可愛之外也保留實用性，特別是單杯提袋與證件、零錢掛牌，日常出門使用的機會高。「櫻花貓尾巴零錢證件掛牌」把貓尾巴變成設計亮點，俏皮卻不浮誇，同系列也有柯基版本，讓不同動物派系各自找到心頭好。

關鍵字：

迪士尼, 小熊維尼, CASETiFY, 聯名系列, 100週年, 百畝森林, 手機殼, 莓果手機吊飾, 電子配件, 鄉村田園美學, 水彩風, 跳跳虎, 小豬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節

星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節

冷天洗頭要注意！5個「常見壞習慣」讓髮質越來越差

冷天洗頭要注意！5個「常見壞習慣」讓髮質越來越差

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

不是你底子差，是你吃錯了！營養師：5種食物吃對真的有差 5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場 星巴克今起「大杯以上買一送一」　85度C情人套餐99元 汶萊小公主命名致敬阿嬤　新生兒包巾有來頭 超有賺錢頭腦的三大星座！TOP 1金錢掌控力超強　不只會存還懂理財投資 Nike情人節限定球鞋清單！AF1愛心吊飾放閃、Air Max 95大氣墊又高又帥 戀愛濾鏡全開！「春色唇頰」打造心動感好氣色

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面