戀愛濾鏡全開！「春色唇頰」打造心動感好氣色

▲▼情人節彩妝。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

情人節倒數計時，浪漫氛圍悄悄升溫，想為戀情開運、也想讓自己更有魅力，就從妝容開始。從柔美浪漫的低語到熱烈撩人的告白，都能透過唇頰同步上色輕鬆呈現。

▲▼情人節彩妝。（圖／品牌提供）

NARS激情過後水光唇膏以春日花卉為靈感，推出全新色選，主打將水光氛圍注入雙唇。質地輕盈滑順，結合品牌獨家滋養保水複合物、乳木果油與芒果脂萃取，幫助撫平唇紋、提升保濕感。

▲▼情人節彩妝。（圖／品牌提供）

炫色腮紅也祭出全新7色選，從柔和粉色、蜜桃玫瑰，到莓紫、覆盆莓與酒紅，搭配柔霧、細閃、緞光三種質地，強調低飽和暖調更貼近亞洲女生自然氣色。除了日常紅暈，也可用於提亮膨潤與輪廓修飾，一盤多用。

▲▼情人節彩妝。（圖／品牌提供）

延續同系列高人氣玻璃光澤與輕盈質地，全新限定版在透明瓶蓋中嵌入可愛小櫻桃造型，增添療癒巧思。抹在雙唇呈現如水果糖般的晶亮色澤，主打清透不黏膩。
 

全新粉保濕潤色修護嫩唇膏推出新色，主打搭載高效修護屏障科技、微分子玻尿酸與複合果油萃取物，保濕度可提升34%，同時結合PH機智潤色科技，能依唇部溫度與含水量呈現專屬透嫩色澤，無論是單擦、打底或疊擦皆可，主打果凍光澤妝效。

▲▼情人節彩妝。（圖／品牌提供）

同步推出的心動水光腮紅露添加覆盆莓精萃與保濕因子，質地如水乳霜般輕盈，延展性高、貼膚自然，讓紅暈從肌底透出，營造無痕心動感。

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

