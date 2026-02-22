明天要上班上學！如何快速收心？5個方法讓你無痛回歸日常

fb ig video search mobile ETtoday

記者曾怡嘉／台北報導

年假總是過得特別快，明明才剛放鬆沒幾天，一轉眼就要面對鬧鐘響起的早晨。心裡抗拒、腦袋還停留在假期模式，這些都是「假期後症候群」的正常反應。與其責怪自己不夠自律，不如給自己一點緩衝時間，用對方法，溫柔收心，讓開工開學不那麼痛苦。

#今晚提早30分鐘上床

不要一下子逼自己早睡兩小時，反而更焦慮。只要比假期時間提早30分鐘躺上床，關掉手機，讓身體慢慢找回節奏。睡眠規律，是收心的第一步。

#整理環境，讓空間先歸位

把書包、電腦包、制服或明天要上班的衣服準備好，桌面稍微整理一下。環境乾淨，人會比較清醒。當外在恢復秩序，內在也會慢慢安定下來。

▲▼如何快速收心？5個方法讓你無痛回歸日常 。（圖／Unsplash）

#寫下明天「只要完成的三件事」

不要列一長串待辦清單，容易壓力爆棚。只寫三件最重要的事。完成後會有成就感，也能幫助大腦從放假模式切換到任務模式。

#早起後做一件小儀式

可以是喝一杯熱咖啡、聽一首喜歡的歌、伸展五分鐘。用固定的小儀式告訴自己：「新的階段開始了。」儀式感能幫助情緒轉換。

▲▼如何快速收心？5個方法讓你無痛回歸日常 。（圖／Unsplash）

#允許自己有點不適應

第一天效率不好很正常，不需要要求完美。給自己一天適應期，心態比效率更重要。當你接受「慢慢來」，反而更容易進入狀態。

假期後症候群, 快速收心, 開工必備, 生活技巧, 適應方法

