開工運勢誰最旺？前3名星座出列，升職加薪、貴人運一次看

▲開工運勢星座運勢公開。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

開工倒數計時，開工第一周往往決定一整季的節奏，從整體星象氛圍觀察，以下3個星座在開工階段的事業推進力與貴人運相對亮眼，看看你上榜了沒！

#第1名 摩羯座

摩羯在開工期特別容易進入「工作模式」。他們擅長排程、訂KPI，能把模糊任務拆解成具體步驟，因此在專案啟動期容易脫穎而出。加上責任感強，主管傾向把重要任務交給他們，等於先搶下表現舞台。建議把年度目標寫下並量化，主動提出進度表，更能放大優勢。

#第2名 獅子座

獅子在開工階段特別容易被推到台前。無論是簡報發表、提案會議或跨部門合作，都能靠自信與表達力抓住目光。若公司正值新年度策略規劃期，獅子的想法更容易被採納。建議把焦點從「我表現得多好」轉為「團隊能多成功」，更能累積長期聲望，另外傾聽同事意見也相當重要。

#第3名 天秤座

天秤在開工期的「人和」特別加分。當別人還在調整節奏時，他們已經默默把關係盤點一輪，知道該找誰合作、向誰請益。這種圓融特質讓專案推動更順利，也容易遇到願意提攜的貴人。建議多和同時交流，把想法說出來。避免猶豫太久，錯過最佳時機。