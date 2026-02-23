小S女兒Lily倫敦街頭秀鉛筆腿　赴時裝周將和潤娥一起看BURBERRY秀

fb ig video search mobile ETtoday

▲Burberry秀 Lily許韶恩。（圖／記者林明瑋攝）

▲小S女兒Lily為BURBERRY的2026秋冬秀飛抵倫敦。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

2026秋冬時裝周正在進行，目前行程到了倫敦，極具代表性的BURBERRY將在台灣時間2月24日凌晨3點壓軸登場，小S的二女兒許韶恩（Lily）首度受邀前往倫敦看秀，穿著BURBERRY短版風衣搭配棉質馬褲，雖然包緊緊但鉛筆腿仍吸睛，韓國女團LE SSERAFIM成員許允真則為FENDI大秀飛米蘭，從仁川機場出發時，拎的綠色包包上掛著FENDI BFF吊飾，超級可愛。

▲Burberry秀 Lily許韶恩。（圖／記者林明瑋攝）

▲Burberry秀 Lily許韶恩。（圖／記者林明瑋攝）

▲Lily穿BURBERRY短版風衣，頗有洋裝的俏麗感。 

年僅18歲的Lily，已出席過不少品牌活動，並拿下Dior台灣彩妝形象大使頭銜，第一次受邀赴時裝周參加BURBERRY大秀，抵達倫敦後在街頭拍美照，Lily選擇短版風衣，下半身搭配合身的棉質彈性馬褲，以及很有個性的長靴，手提的Bloomsbury化妝箱包上掛了小熊吊飾，流露青春少女心，一身裝扮讓她在低溫的倫敦仍然優雅又俏麗，並完美襯托出令人羨慕的長腿。

▲Burberry秀 Lily許韶恩。（圖／記者林明瑋攝）

▲Lily提著BURBERRY Bloomsbury化妝箱包，並掛著小熊裝飾。

▲Burberry秀 Lily許韶恩。（圖／記者林明瑋攝）
▲BURBERRY Bloomsbury化妝箱，55,000元。

韓國女星潤娥也是BURBERRY嘉賓，從首爾出發時穿著米色的長版風衣搭配同色系牛仔褲、格紋圍巾，肩上背著Bloomsbury托特包，毫不費力地展現溫文姿態，她的造型除了適合搭機，也是舒適的日常穿搭。另一名嘉賓、人氣男團Stray Kids成員金昇玟，以丹寧外套配上直筒牛仔褲，斜背黑色Horseshoe包，上面掛了紅色小熊，成了醒目點綴。

▲Burberry秀 Lily許韶恩。（圖／記者林明瑋攝）

▲潤娥是BURBERRY秋冬秀的嘉賓，出發前往倫敦時裝周。

▲Burberry秀 Lily許韶恩。（圖／記者林明瑋攝）
▲潤娥背的BURBERRY Bloomsbury托特包，69,000元。

▲Burberry秀 Lily許韶恩。（圖／記者林明瑋攝）
▲Stray Kids金昇玟飛往倫敦準備參加BURBERRY秋冬秀。

▲Burberry秀 Lily許韶恩。（圖／記者林明瑋攝）
▲金昇玟斜背的BURBERRY Horseshoe包，44,500元。

倫敦時裝周之後，米蘭將緊接著登場，LE SSERAFIM成員許允真受邀前往參加FENDI 2026秋冬秀，出發時她以丹寧外套、長褲，內搭絲質Polo衫，穿出簡單率性效果，讓土耳其藍色的高跟涼鞋與手上森林綠的Peekaboo包，更顯亮眼，她在包包上掛了FENDI BFF吊飾，更添活潑趣味。

▲Burberry秀 Lily許韶恩。（圖／記者林明瑋攝）

▲Burberry秀 Lily許韶恩。（圖／記者林明瑋攝）

▲LE SSERAFIM許允真為FENDI前往米蘭。

BURBERRY, 許韶恩, Lily, 小S二女兒, 潤娥, StrayKids, 金昇玟, FENDI, , LESSERAFIM, 許允真

