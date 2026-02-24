IKEA猩猩玩偶貼文暖心喊話「陪你長大」　網：太會了吧！

▲IKEA DJUNGELSKOG爆紅，台灣IKEA粉絲團貼文。（圖／翻攝IKEA官網）

記者蔡惠如／綜合報導

近期千葉縣一隻年幼日本獼猴 Panchi 成為話題新寵，被猴群排擠的 Panchi 總是抱著猩猩娃娃找溫暖讓不少網友心疼，而猴子娃娃本尊就是 IKEA 所販售的 DJUNGELSKOG，台灣 IKEA 也在近期貼出猩猩玩具相依偎的照片，還上文字「勇敢長大吧！我會陪你」，引發網友按讚，還有人留言：「太會了吧！」目前該玩偶在台灣實體門市仍有貨，建議消費者可從官方購物網站確認庫存。

▲日本小獼猴Punch因缺乏母愛而仰賴紅毛猩猩絨毛玩偶的姿態爆紅。（圖／翻攝自X）

根據日媒《讀賣新聞》，Panchi 現年約 6 至 7 個月，去年 7 月出生於千葉縣市川市立動植物園。牠的母猴生牠時因盛夏酷暑導致體力下滑，對照顧兒子興趣缺缺，Panchi 出生後隔天便改採人工哺育，以奶瓶餵養長大。今年 1 月園方讓牠重返約 60 隻獼猴組成的猴山群體，但在融入猴群過程中確實不容易，有些推擠、在地上拖拽的舉動，讓小猴總是抱著猩猩娃娃的話畫面引發網友心疼，對此動物園也說明，這其實是Panchi融入猴群的必經過程。

而 Panchi 在社群上爆紅，提供其心靈支持的 DJUNGELSKOG 猩猩玩偶也引發關注，時事梗玩到不行的 IKEA，也在官方粉絲頁貼上黑猩猩玩偶與紅毛猩猩玩偶互相依偎的照片，把「長大」、「陪伴」、「開學」關鍵字都用上了，吸2000多人按讚，網友留言表示「真的很會」之外，也有民眾「虧」了一下售價：「看到小猴-暖了／看到價錢-涼了。」

DJUNGELSKOG 猩猩玩偶售價為 399 元與 499 元，Panchi 爆紅之後，台灣 IKEA 線上購物平台為缺貨中，但部分實體門市仍有現貨。IKEA 表示，近期因日本獼猴在動物園拿著 DJUNGELSKOG 玩偶的畫面在社群爆紅，不少消費者特地到 IKEA 帶這隻可愛的猩猩回家，詢問度以及銷售量都有倍數成長。目前商品持續熱賣中，實際庫存以各店現場為準，建議消費者可以先到官網查詢貨況。