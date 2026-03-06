《莎拉的真偽人生》申惠善體重維持4字頭　演技與顏值齊發靠極致自律

▲申惠善。（圖／取自shinhs831 IG，下同）

Netflix 2026開春黑馬《莎拉的真偽人生》上線即橫掃全球排行榜，女主角申惠善再次以「名品演技」征服觀眾。她在劇中化身多重身分，不僅演技層次分明，那緊緻的下顎線與彷彿會發光的透亮肌膚，更讓網友直呼：「美到讓人屏息！」身高172公分的她，始終維持著體重4字頭的完美八頭身比例，究竟這位「值得信任的演員」背後付出了多少努力？讓我們一起拆解她的美麗技巧。

申惠善演技與顏值齊發，網友盛讚《莎拉的真偽人生》根本視覺饗宴

在《莎拉的真偽人生》中，申惠善飾演的「金莎拉」需穿梭於上流時尚圈與底層陰暗處，網友一致給予極高評價：「申惠善完美詮釋了什麼叫骨子裡的高級感！」除了演技細膩，鏡頭前那毫無破綻的側臉輪廓與精緻五官，讓她在特寫鏡頭下依然美得不可方物。觀眾紛紛留言表示，她不僅演活了角色的虛榮與掙扎，那充滿質感的身材與膚況，更是讓這部懸疑劇增添了視覺上的華麗享受，堪稱「演技與顏值同步封神」。

申惠善靠極致自律的「168輕斷食」維持4字頭體重

申惠善曾坦言，因為172公分的身高，一旦稍有贅肉就會顯得比一般女星更壯碩。為了在鏡頭前呈現最完美的比例，她在體態控管期採取嚴格的「一天一餐」模式，類似168輕斷食。她確保每天維持13至16小時的空腹時間，讓身體徹底消耗熱量。更重要的是，她強調飲食內容必須健康均衡，絕非暴飲暴食，空腹期間僅攝取黑咖啡或無糖綠茶。這種精準的熱量管理，正是她能長年維持「 4字頭體重」且身型纖細卻有神采的祕辛。

申惠善會用指節按摩與科技補水，打造立體下顎線與服貼妝感

申惠善對肌膚的雕塑非常講究，她會利用大拇指與指關節針對下顎線按摩消除浮腫。而她最重視的補水環節，現在更升級為科技保養，在卸妝並噴灑大量保濕噴霧與精華液後，她會搭配使用家用美容儀進行後續護理。透過美容儀的輔助，能在肌膚表層建立微細通道，讓高濃度的精華液不再只是停留在表面，而是能真正滲透底層。這種「噴霧＋美容儀」的組合，不僅能迅速提升肌膚保水度，更是她在劇中妝容能極度服貼、散發鑽石光感的關鍵。

申惠善熱愛敷面膜與唇膜，造就宛如能掐出水的水嫩皮膚

身為忙碌的專業演員，申惠善將保養融入了日常的碎片時間。她表示自己幾乎天天敷面膜，甚至曾開玩笑說工作太忙時會「敷著面膜出門」，只為讓皮膚迅速補足水分。除了臉部，她更注重因拍戲吻戲需求而產生的唇部保養。平時除了勤擦護唇膏，她還會定期敷唇膜，確保雙唇隨時處於嫩、Q、彈的狀態。這種從臉部到細節都不放過的執著，讓她在《莎拉的真偽人生》那種高壓、高畫質的拍攝環境下，依然能呈現出毫無瑕疵的完美狀態。

