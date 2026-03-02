迪奧J’ADORE推出全新花蘊香精　嬌蘭把經典香氣搬進家中

記者曾怡嘉／台北報導

春季香氛市場再掀話題。迪奧推出全新《J’ADORE花蘊香精》，以茉莉與杏桃交織出溫柔花香調，經典瓶身同步升級；嬌蘭則延伸標誌性「嬌蘭香」，打造全新居家藝術系列，把熟悉香氣帶進日常生活。

#茉莉×杏桃層層堆疊 《J’ADORE花蘊香精》演繹花蜜暖香

▲迪奧 J’ADORE花蘊香精。

由迪奧香水創意總監Francis Kurkdjian打造的《J’ADORE花蘊香精》，以茉莉邂逅杏桃的清甜開場，揉合依蘭依蘭、絲絨玫瑰與紫羅蘭花蜜氣息，最後以檀香與香草收尾，堆疊出明亮又帶暖意的花香調。瓶身也同步升級為品牌史上最輕量玻璃細頸瓶設計，在保留標誌性曲線之餘，更強調輕盈與永續概念。

▲迪奧J'adore香水系列全球品牌大使 蕾哈娜。

此外，同系列的《J’ADORE澄淨香氛》也同步換上輕盈新裝。蛋白石質感瓶身搭配全新頸鍊裝飾，呼應瓶內水基底配方的清透印象。香氣以白色花束為主軸，強調親膚舒適感，每次噴灑宛如第二層肌膚般貼合，氣味輕柔隨行。



▲嬌蘭 居家藝術香氛蠟燭與蠟燭杯。

#嬌蘭「Art de Vivre居家藝術系列」 經典香氣延伸居家儀式

法國嬌蘭以經典「嬌蘭香」為靈感，推出全新居家藝術系列。由佛手柑、玫瑰、茉莉、鳶尾、香草與零陵香豆構成的嬌蘭香，長年貫穿品牌多款代表作，成為鮮明的嗅覺印記。

系列涵蓋香氛蠟燭、香氛皂與車用擴香，由嬌蘭香氛創意總監兼調香師戴芬．潔克（Delphine Jelk）打造。「居家藝術香氛蠟燭」共推出9款，包含6款全新香型與3款重塑經典香型，採可補充與客製化設計；另有6款雙色蠟燭杯，融入蜜蜂徽飾與八角元素，兼具香氛與裝飾意義。

▲居家藝術香氛皂。

▲居家藝術車用擴香。

「居家藝術香氛皂」延續八角造型，單塊重量150g，添加乳木果油；「居家藝術車用擴香」則以八角輪廓與格紋鏤空設計呈現，透光結構讓香氛珠色澤更顯細緻。

