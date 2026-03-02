fb ig video search mobile ETtoday

迪奧J’ADORE推出全新花蘊香精　嬌蘭把經典香氣搬進家中

>

記者曾怡嘉／台北報導

春季香氛市場再掀話題。迪奧推出全新《J’ADORE花蘊香精》，以茉莉與杏桃交織出溫柔花香調，經典瓶身同步升級；嬌蘭則延伸標誌性「嬌蘭香」，打造全新居家藝術系列，把熟悉香氣帶進日常生活。

#茉莉×杏桃層層堆疊　《J’ADORE花蘊香精》演繹花蜜暖香

▲▼春季香氛。（圖／品牌提供）

▲迪奧 J’ADORE花蘊香精。

由迪奧香水創意總監Francis Kurkdjian打造的《J’ADORE花蘊香精》，以茉莉邂逅杏桃的清甜開場，揉合依蘭依蘭、絲絨玫瑰與紫羅蘭花蜜氣息，最後以檀香與香草收尾，堆疊出明亮又帶暖意的花香調。瓶身也同步升級為品牌史上最輕量玻璃細頸瓶設計，在保留標誌性曲線之餘，更強調輕盈與永續概念。

▲▼春季香氛。（圖／品牌提供）

▲迪奧J'adore香水系列全球品牌大使 蕾哈娜。

此外，同系列的《J’ADORE澄淨香氛》也同步換上輕盈新裝。蛋白石質感瓶身搭配全新頸鍊裝飾，呼應瓶內水基底配方的清透印象。香氣以白色花束為主軸，強調親膚舒適感，每次噴灑宛如第二層肌膚般貼合，氣味輕柔隨行。

▲▼春季香氛。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 居家藝術香氛蠟燭與蠟燭杯。

#嬌蘭「Art de Vivre居家藝術系列」　經典香氣延伸居家儀式

法國嬌蘭以經典「嬌蘭香」為靈感，推出全新居家藝術系列。由佛手柑、玫瑰、茉莉、鳶尾、香草與零陵香豆構成的嬌蘭香，長年貫穿品牌多款代表作，成為鮮明的嗅覺印記。

系列涵蓋香氛蠟燭、香氛皂與車用擴香，由嬌蘭香氛創意總監兼調香師戴芬．潔克（Delphine Jelk）打造。「居家藝術香氛蠟燭」共推出9款，包含6款全新香型與3款重塑經典香型，採可補充與客製化設計；另有6款雙色蠟燭杯，融入蜜蜂徽飾與八角元素，兼具香氛與裝飾意義。

▲▼春季香氛。（圖／品牌提供）

▲居家藝術香氛皂。

▲▼春季香氛。（圖／品牌提供）

▲居家藝術車用擴香。

「居家藝術香氛皂」延續八角造型，單塊重量150g，添加乳木果油；「居家藝術車用擴香」則以八角輪廓與格紋鏤空設計呈現，透光結構讓香氛珠色澤更顯細緻。
 

關鍵字：

迪奧, 嬌蘭, 香氛, 春季新品, 居家香氛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

60歲模特兒登香奈兒大秀全場焦點！高級臉還有「六塊腹肌」狀態好到封神

60歲模特兒登香奈兒大秀全場焦點！高級臉還有「六塊腹肌」狀態好到封神

喬治娜Gucci店員變頭排嘉賓　自貼「麻雀變鳳凰」對比照

喬治娜Gucci店員變頭排嘉賓　自貼「麻雀變鳳凰」對比照

逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服

逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服

什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看 8款2026保濕素顏霜推薦！從專櫃到開架＋適合膚質一次看 三井台南Outlet二期3月中開幕　「西松屋」全台首店登場 總愛強詞奪理的三大星座！TOP 1邏輯強又挑細節　根本就是辯論大師 2026是i-dle之年！舒華、薇娟雙封底妝大使　台北倒數開唱再掀高峰 IWC全面「黑化」　計時碼錶帥翻 凱特王妃拒絕簽名背後藏王室潛規則　一招親民展現「教科書級優雅」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面