KlassiC.首度聯名巴黎萊雅　粉亮摺疊墨鏡掀「甜酷風」話題

記者曾怡嘉／綜合報導

聯名話題再升溫，從髮絲香氣延伸到穿搭配件，再到氣味與服裝的跨界創作，美妝品牌跨界合作搶攻視覺與嗅覺市場。無論是想打造甜酷造型，或偏好乾淨貼膚的空氣感香氣，都有新選擇登場。

#甜酷風拉滿！KlassiC. × L'Oréal Paris限量粉亮摺疊墨鏡

從髮絲靈感出發，KlassiC.首度與L'Oréal Paris巴黎萊雅合作，以「BLUE SKY. PINK HIGH」為核心概念，推出限量版「粉亮摺疊墨鏡」。此次選用品牌熱賣經典框形，並特別調製半透櫻花粉色調，讓率性輪廓多了幾分柔和甜感，呈現當下討論度極高的「甜酷風」。

▲聯名墨鏡售價，2,280 元。（於KlassiC. 指定門市購買KlassiC.「粉紅色」商品，即贈送L'Oréal瞬順柔亮洗護體驗組）

聯名發想源自巴黎萊雅新品「珍珠蛋白瞬順柔亮洗髮露」與「金緻護髮精油玫瑰精華」，品牌主打使用後秀髮散發珍珠光澤感與清新花果香氣。當髮絲在陽光下閃耀光澤，再搭配粉亮墨鏡，整體造型視覺層次瞬間拉滿，成為街頭吸睛單品。

▲墨鏡同時附贈銀色愛心摺疊收納小包，可掛於包款外側作為造型配件，實用與造型感兼具。

#Perfumer H × Studio Nicholson 把「乾淨」變成可穿戴的氣味

英國香氛品牌Perfumer H首度攜手服裝設計品牌Studio Nicholson，推出聯名香氛《SOAP 皂 淡香精》與《SOAP 皂 線香》，並同步發表限定服飾系列，將潔淨織物貼近肌膚的細膩感受轉化為氣味與穿著創作。

▲Perfumer H SOAP 皂 淡香精，50ml，8,500元。

《SOAP 皂 淡香精》為中性醛香花香調。前調由荳蔻與白胡椒交織出清亮辛香，隨後醛香與橙花帶出透明、潔淨層次，尾韻沉靜於白麝香、龍涎香與東加豆之中。整體氣味乾淨優雅，如同棉花般的柔軟氣息，讓人一聞著迷。

▲Perfumer H SOAP 皂 線香 30支，1,750元。

同系列《SOAP 皂 線香》延續相同香氣輪廓，由日本京都傳統製香師手工捲製，不使用染料、化學物質或添加劑，讓氣味在空間中緩緩展開，營造沉穩而純粹的日常氛圍。