時裝周／韓韶禧、舒淇同框「差17歲」神顏掀話題！女神同款FILA鞋找到了

記者鮑璿安／綜合報導

台灣女星舒淇是大家心目中公認的時髦代表，她近期在米蘭看秀征戰時裝周，也驚喜現身運動品牌FILA MILANO 2026秋冬系列秀場，與韓星品牌大使韓韶禧同框並留下神顏美照，兩人年紀相差17歲，但狀態都十分驚艷，在社群上引發討論。

舒淇以棕色皮革外套搭配黑色A字裙亮相，俐落剪裁中帶有一絲復古氣息，腳踩米白平底鞋與橘棕襪點綴，呼應整體造型，既率性又不失柔和氣質。韓韶禧則選擇灰色成套西裝造型，肩背黑色弧形包款，而腳上那雙搶眼的嫩綠色球鞋，正是將於5月發售的「Ritmo Sleek」。輕量流線鞋身結合復古跑鞋輪廓與現代科技細節，將性能隱於設計之中，完美體現FILA MILANO將運動語彙融入正式穿搭的理念。兩人並肩坐在秀場頭排，露出自然的微笑十分吸引人。

▲韓韶禧則選擇灰色成套西裝造型，腳上那雙搶眼的嫩綠色球鞋，正是將於5月發售的「Ritmo Sleek」 。（圖／品牌提供）

品牌2026秋冬系列以「Milano in Motion」為題，在城市節奏與義式優雅之間展開全新篇章。品牌此次由設計師 Alistair Carr 操刀，將運動基因與都會正式感交織，重新定義FILA從1911年義大利紡織廠起家的傳承底蘊。

此外，舒淇也出席Bottega Veneta 2026 秋冬系列大秀，品牌創意總監Louise Trotter持續以女性視角解讀品牌工藝與設計的全新篇章，鮮明艷麗的紅色秀場宛如歌劇舞台般，展開關於「粗獷主義與感性對話」的時裝敘事。

▲尹汝貞、舒淇 。（圖／品牌提供）