fb ig video search mobile ETtoday

時裝周／韓韶禧、舒淇同框「差17歲」神顏掀話題！女神同款FILA鞋找到了

>

記者鮑璿安／綜合報導

台灣女星舒淇是大家心目中公認的時髦代表，她近期在米蘭看秀征戰時裝周，也驚喜現身運動品牌FILA MILANO 2026秋冬系列秀場，與韓星品牌大使韓韶禧同框並留下神顏美照，兩人年紀相差17歲，但狀態都十分驚艷，在社群上引發討論。

▲▼ fila 。（圖／品牌提供）

▲▼ fila 。（圖／品牌提供）

舒淇以棕色皮革外套搭配黑色A字裙亮相，俐落剪裁中帶有一絲復古氣息，腳踩米白平底鞋與橘棕襪點綴，呼應整體造型，既率性又不失柔和氣質。韓韶禧則選擇灰色成套西裝造型，肩背黑色弧形包款，而腳上那雙搶眼的嫩綠色球鞋，正是將於5月發售的「Ritmo Sleek」。輕量流線鞋身結合復古跑鞋輪廓與現代科技細節，將性能隱於設計之中，完美體現FILA MILANO將運動語彙融入正式穿搭的理念。兩人並肩坐在秀場頭排，露出自然的微笑十分吸引人。

▲▼ fila 。（圖／品牌提供）

▲韓韶禧則選擇灰色成套西裝造型，腳上那雙搶眼的嫩綠色球鞋，正是將於5月發售的「Ritmo Sleek」 。（圖／品牌提供）

▲▼ fila 。（圖／品牌提供）

品牌2026秋冬系列以「Milano in Motion」為題，在城市節奏與義式優雅之間展開全新篇章。品牌此次由設計師 Alistair Carr 操刀，將運動基因與都會正式感交織，重新定義FILA從1911年義大利紡織廠起家的傳承底蘊。

此外，舒淇也出席Bottega Veneta 2026 秋冬系列大秀，品牌創意總監Louise Trotter持續以女性視角解讀品牌工藝與設計的全新篇章，鮮明艷麗的紅色秀場宛如歌劇舞台般，展開關於「粗獷主義與感性對話」的時裝敘事。

▲▼ 時裝周 。（圖／品牌提供）

▲尹汝貞、舒淇 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

舒淇, 韓韶禧, FILA, 米蘭時裝周, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚

婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚

星巴克3／5限定一天「大杯以上買一送一」　為WBC中華隊集氣！

星巴克3／5限定一天「大杯以上買一送一」　為WBC中華隊集氣！

時裝周／韓韶禧、舒淇同框「差17歲」神顏掀話題！女神同款FILA鞋找到了

時裝周／韓韶禧、舒淇同框「差17歲」神顏掀話題！女神同款FILA鞋找到了

請保持距離！小心「5種消耗型朋友」正悄悄偷走你的能量 時裝周／陳妍希12年前舊照和現在長一樣！開心與Ferragamo第三代再相見 逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服 什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看 法拉利男神迎娶美嬌娘　駕千萬跑車繞海岸好浪漫 UNIQLO、GU換季必收單品！「牛仔神褲」回歸　590元買到設計師T恤 內向不代表「不會社交」　給害羞安靜人的5個交際建議

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面