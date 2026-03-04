fb ig video search mobile ETtoday

記者曾怡嘉／台北報導

心情不好，原來可以先從養腸開始！營養師高敏敏分享，其實很多人以為腸道只負責消化食物，但腸道同時也是人體重要的「第二大腦」。腸道每天都透過「腦腸軸線」與大腦進行雙向溝通，當腸道狀態穩定時，情緒也更容易維持平衡與愉悅。

▲▼情緒不佳先養腸！營養師教你吃出快樂荷爾蒙 。（圖／翻攝自fb/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

所謂的「腦腸軸線」，是因為腸道中含有大量神經細胞，會透過迷走神經將訊息傳遞到大腦。當腸道感受到壓力或不適時，大腦也會迅速接收到訊號，因此許多人在壓力大、緊張或焦慮時，常常會先出現腸胃不適的情況。反過來說，如果腸道環境健康穩定，也能回饋放鬆與愉悅的訊號，幫助情緒調節。

高敏敏也分享，想要維持腸道健康，日常飲食中可多補充以下營養素：

▲▼情緒不佳先養腸！營養師教你吃出快樂荷爾蒙 。（圖／Unsplash）

▲（圖／Unsplash，以下同）

#色胺酸

色胺酸是合成「快樂荷爾蒙」的重要原料，常見於鮮奶、雞蛋、香蕉等食物中。

#發酵益菌

像是優酪乳、優格、康普茶、納豆等，有助於維持腸道菌叢平衡。

▲▼情緒不佳先養腸！營養師教你吃出快樂荷爾蒙 。（圖／Unsplash）

#膳食纖維

建議每天攝取至少3份蔬菜與2份水果，是腸道好菌的重要養分來源。

#維生素B群（B6、B12、B9）

有助於支持神經系統運作，幫助情緒調節更加穩定。

高敏敏最後也提醒，養好腸道不只關係到消化功能，也與情緒健康密切相關，透過均衡飲食與良好的生活習慣，就能讓身心維持在更好的狀態。

