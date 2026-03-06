5種最適合放臥室的盆栽植物　助眠又淨化空氣

▲室內盆栽將大幅增加療癒的視覺感，還有些適合放在臥室裡。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

在現代都市生活中，良好的睡眠品質變得越來越重要。其實選擇正確的室內盆栽的簡單的小撇步，不僅能美化空間，還能改善環境，有5種最適合放在臥室的植物，添加室內更多生機，帶來更寧靜、更健康的睡眠空間。

薰衣草

薰衣草不僅是一種美麗的植物，更是天然的放鬆利器。其獨特的香氣具有顯著的鎮靜作用，能有效緩解壓力和焦慮，促進更深層次的睡眠。研究表明，薰衣草的香氣能降低心率，緩解神經緊張，是改善睡眠品質的絕佳選擇。建議選擇小型盆栽品種，放置於床頭櫃或窗邊，享受它的淡淡香氣。

蛇紋草

蛇紋草又稱虎尾蘭，蛇紋草是夜間淨化空氣的冠軍，與其他植物不同，它在夜間會釋放氧氣，同時吸收有害氣體如甲醛、苯等。此外它還極其耐旱、易於照料的植物，非常適合新手養護。將蛇紋草放在臥室，輕鬆就能改善空氣品質，還能提供更清新、更健康的睡眠環境。

蘆薈

蘆薈不僅是一種實用的藥用植物，也是理想的臥室盆栽，同樣具有優秀的空氣淨化能力，能吸收室內有害氣體。白天吸收二氧化碳，夜間釋放氧氣，讓空氣環境更加清新。而柔和的綠色也能帶來視覺上的放鬆效果。

白鶴芋

白鶴芋不僅外形優雅，還是公認的空氣淨化專家。它能有效去除室內常見的有害氣體，如苯、三氯乙烯等。柔美的白色花朵散發出平和的氣息，能為臥室增添一份寧靜。需要注意的是，養護時要避免陽光直射，保持土壤濕潤但不積水。

吊蘭

吊蘭在歐美稱作蜘蛛草，以快速生長和強大的淨化能力而聞名。它能有效吸收室內甲醛、一氧化碳等有害氣體，為睡眠環境提供更純淨的空氣。吊蘭生命力強韌，適應性廣，即使是新手也能輕鬆照顧。懸掛或擺放在臥室角落，不僅能淨化空氣，還能為空間增添生機。