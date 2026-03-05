春睏怎麼解？營養師：補充4種營養素幫身體「開機」

▲補充對的食物能夠緩解春季疲倦。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／台北報導

春天氣溫回暖、日照時間變長，許多人卻反而出現「越睡越累」的狀況。營養師夏子雯指出，季節交替時自律神經與代謝系統正在調整，若節奏跟不上，容易出現昏沉、疲倦、食慾改變或情緒低落等「春睏」現象。透過飲食補充幾種關鍵營養素，有助身體從冬天模式順利轉換到春天節奏。

為什麼春天特別容易累？因為身體正在「換季調整」，當春季氣溫上升、加上白天變長，人體生理時鐘與代謝系統也會重新調整。如果調節速度跟不上，就可能出現精神不濟、腦袋昏沉、注意力不集中或容易情緒低落等情況。

中醫常將這種狀態稱為「春睏」，也就是身體仍停留在冬季節奏，但環境已經進入春天。此時透過飲食補充營養，有助幫助身體「重新開機」。

#維生素B群

維生素B群是身體產生能量的重要輔酶，參與醣類與脂肪的代謝。當攝取不足時，可能出現疲倦、注意力不集中或精神不佳。日常飲食可從全穀類食物補充，例如：五穀飯、地瓜、玉米，建議將精製白飯替換成全穀類，也有助提供較穩定的能量來源。

#維生素C

維生素C除了維持身體保護力，也與抗氧化、減少疲勞感有關。酸甜水果的氣味與口感，也能帶來清爽感受。可以補充檸檬、奇異果和各類新鮮水果，在季節轉換時適度攝取水果，有助補充維生素C。

#鎂

春天氣壓變化較大，有些人容易感到情緒起伏或頭昏。鎂有助神經系統正常運作，也與放鬆與睡眠品質相關。建議可以補充香蕉、堅果、黑巧克力，下午茶選擇這類食物，也能同時補充能量與礦物質。

#水分

充足水分有助身體代謝與循環，也能幫助排出體內代謝廢物。若水分攝取不足，容易感到疲倦或精神不佳。每日水分攝取量可參考：體重 × 30 毫升，容易忘記喝水的人，可以準備大容量水壺，增加補水提醒。