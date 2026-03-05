fb ig video search mobile ETtoday

香氛助眠成新趨勢！Jo Malone推藍調入夜儀式　3款噴霧推薦

>

記者曾怡嘉／台北報導

隨著生活節奏加快，不少人出現「明明很累卻睡不著」的情況，也讓「香氛助眠」成為近年討論度逐漸升高的生活趨勢。透過枕頭或寢具噴霧，在睡前營造柔和香氣氛圍，被許多人視為從白日節奏過渡到夜間休息的一種簡單儀式。

#Jo Malone London：月光舒眠系列打造「藍調入夜儀式」

▲▼舒眠香氛。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone月光舒眠系列品項齊全。

迎接2026年3月13日世界睡眠日，Jo Malone London 以月光舒眠系列提出「藍調入夜儀式」概念，鼓勵忙碌生活中的人們重新感受夜晚的節奏。月光舒眠系列自推出以來，一直備受消費者好評，其中「薰衣草與月光花枕頭噴霧」在過去一年銷量位居品牌年度第7名，也是年度熱銷前10名中唯一的非香水產品。

▲▼舒眠香氛。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 薰衣草與白雪松織品噴霧，100ml，2,350元。

此外，今年系列也迎來全新的薰衣草與白雪松織品噴霧，主打可噴灑於寢具與織品，讓香氣如薄霧般落在布料之上，為睡前時刻增添安定氛圍。

#童顏有機：藍艾菊植萃打造放鬆睡眠氛圍

▲▼舒眠香氛。（圖／品牌提供）

▲童顏有機

主打天然保養理念的童顏有機，也推出以植物精油為核心的睡眠香氛噴霧。產品嚴選有機藍艾菊精油，並搭配舒眠植物萃取，品牌表示設計概念著重於夜間放鬆與安神情境。細緻的噴霧質地可使用於枕頭或睡眠空間，透過溫和香氣為臥室營造柔和氛圍，讓睡前環境更容易進入放鬆狀態。

#basiik：以天然精油開啟「Sleeping Mode」

▲▼舒眠香氛。（圖／品牌提供）

▲basiik 一夜好夢天然精油舒眠噴霧，20ml，480元、150ml，1,080元。

basiik 則從香氣層次出發，推出主打天然精油配方的睡眠噴霧。品牌表示，產品運用7款精油組合，搭配所謂「雙因子夜眠科技」，希望透過香氣的前、中、後調變化，帶領身體逐步切換到夜間休息模式。睡前輕輕一噴啟動睡前儀式，透過香氣提醒身體進入放鬆與休息狀態。

