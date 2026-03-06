台南三井Outlet二期3／20開幕！　西松屋一號店、LOPIA準備逛起來

記者蔡惠如／綜合報導

3 月購物大事就是台南三井 Outlet 二期將登場，預計 3／20 正式對外見客！將新增約 50 家品牌，全館總店舖數達到約 240 家，許多遊客遊日必逛的母嬰百貨「西松屋」，台灣一號店終於要登場啦！LOPIA 台南二號店也會開幕，將導入許多原創零食以及福岡縣選為故鄉納稅（ふるさと納税）回禮品「人氣起司蛋糕」，大家準備逛起來囉！

台南三井 Outlet 二期減少名品與服飾的比重，主打超市、母嬰、居家與大型家電，以在地消費者為主，包括在日本以「高 CP 值、種類多到數不清」著稱的西松屋，從嬰幼兒衣物、育兒雜貨到日常用品應有盡有，以後台南爸媽不必飛日本，就能在二期商場內輕鬆採買，體驗高 CP 值的日系育兒生活。

此外日系超市 LOPIA 也提供肉品與生鮮、獨家的日系熟食，台南二號店預計將提供眾多自有品牌零食，以及開賣福岡縣選為故鄉納稅（ふるさと納税）回禮品「人氣起司蛋糕」。

▲西松屋、天吉屋。

二期也引進台南獨家日系餐飲品牌「pommesポムの樹」與「天吉屋」，天吉屋以香酥鮮美的天丼聞名，並有在地強調古早柴燒甘甜淨水，搭配嚴選肉品與台南特色熟食的的「及水火鍋」，讓人在百貨商場內也能品嚐到傳統台南味 。

▲及水火鍋。

二期的空間設計以「Tropical Alley」為概念，巧妙融入鳳凰花與榕樹等在地元素，創造出活力十足的動線 。各樓層皆設有與一期串聯的連通道，確保消費者能擁有寬廣順暢的購物體驗 。館內同步引進「MUJI 無印良品」、「寶雅」等生活店舖。

北台中的「台中漢神洲際購物廣場」也計畫在 2026 年登場，其建築外觀宛如珠寶盒，並配備綠建築玻璃帷幕，除了奢華購物體驗，漢來美食旗下的頂級自助餐「島語」也將入駐為餐飲坐鎮。此外。日本超市 LOPIA 也將進駐，成為繼台中三井 LaLaport、IKEA 台中店後的第三間台中地區門市，據悉將以比現在門市「更高等級」的模式亮相。

▲台中漢神洲際購物廣場。（圖／翻攝漢神洲際購物廣場）