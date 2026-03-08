2026日本必買口紅推薦！日本女生搶著買的「口紅品牌＋色號」盤點

文／美人圈

2026日本女生都在買什麼口紅？日本真的太好買，不只保養、藥妝，彩妝也是不少女生會在日本失心瘋購入的品項， 但你知道日本女生也搶著買的是哪些品項嗎？今天一次公開日本女生2026最喜歡的必買口紅「品牌+色號」！

2026日本必買口紅推薦：資生堂5月限定款唇膏

未開賣先轟動！5月即將發售的資生堂唇膏，一發出官方圖片就在日本社群引發討論，粉嫩的質感包裝搭配百搭的玫瑰色系，日本網友通通大讚：「太美了！女生都該擁有一支」接下來預計去日本旅遊的你，有看到記得拿下啊！

▲資生堂新唇膏將於5月發售。（圖／資生堂）

2026日本必買口紅推薦：DIOR迪奧 粉漾水光潤唇釉 #104

被日本網友盛讚：「最不容易失手的唇彩」！迪奧水潤唇釉的光澤高級，卻不易掉色，唇瓣能很自然的擁有漂亮發色，日本新發售的#104，自帶氣場的高級血色感，薄擦顯白提亮、厚塗有氣場，讓妝容瞬間亮了起來，屬於進可攻退可守的完美色系，人人搶買！

▲迪奧粉漾水光潤唇釉。（圖／DIOR JAPAN）

2026日本必買口紅推薦：RMK 超持色口紅 #12

日本賣爆的超持色口紅！膏體柔潤有光澤卻不厚重，同時水潤型唇膏罕見的持色力，自推出以來，是日本上班族心中的無敵唇膏，此次推出的三款新色中，#12是耐看不過度甜膩的草莓牛奶色，一抹提亮氣色、優雅可人。

▲RMK超持色口紅。（圖／IG@rmkofficial）

2026日本必買口紅推薦：milktouch 霧面唇釉 #09

持久度讓人太滿意！milktouch 霧面唇釉的柔霧質地，能創造出豐滿卻不過度飽滿的溫柔豐唇妝效，讓唇妝低調的變美同時帶有柔和濾鏡感，色號#09是日本女生心中的必收心機色，宛若原生美唇，氣氣質爆棚！

▲milktouch 霧面唇釉。（圖／IG@milktouch_japan）

2026日本必買口紅推薦：NAMING 爆水光唇釉 #10

一眼心動的色系！韓系品牌NAMING的唇彩口碑正在日本社群快速延燒中，尤其新色#10，是輕透又夢幻的玫瑰色，同時帶有沉穩的氣質，「讓人一眼就覺得很有家教」、「很有千金感的顏色」，在日好感度極高！

▲NAMING 爆水光唇釉。（圖／IG@naming.jp）

光感唇效示範影片

2026日本必買口紅推薦：CEZANNE 白管唇膏 #01

日本女生公認的超級愛用色！這款唇膏重磅推出新色，尤其#01，讓大批日本網友驚訝：「好好看！」一口氣擄獲上班族與學生黨的心，輕輕一抹就能永遠漂亮氣色，就算素顏擦也好看，最重要的是，價格非常實惠、CP值最高，包色也不心疼。

2026日本必買口紅推薦：LAKA 唇釉 #134

超漂亮的糖果光，唇瓣變得晶亮又欠親！韓系唇彩LAKA漂亮的調色與質地深深擄獲日本女生的心，尤其這款淡淡卻很能提亮膚色的櫻花粉，讓日本網友大讚：「一擦就超有質感！約會、上班都很適合」最棒的是，反覆補妝也不怕染色、卡色，永遠像剛上妝時完美。

▲LAKA 唇釉 。（圖／IG@laka.beauty.japan）

2026日本必買口紅推薦：Dinto 黑管唇釉 #282

根本春天必備！粉嫩柔軟，宛如天生唇色的#282深得日本女生的心，這款的優點在於帶有光澤，卻毫不黏膩，一抹就讓唇紋隱形，變得飽滿水嫩，實在太欠親。更棒的是，以水光唇釉來說，這款的持色力算好，難怪日本女生化妝包人人一支！

▲Dinto 黑管唇釉。（圖／X@Sungga 성가）

