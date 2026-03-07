陳漢典、Lulu征戰巴黎時裝周！機場照「超甜牽手放閃」準備看夏姿大秀

記者鮑璿安／綜合報導

陳漢典、Lulu 黃路梓茵今年年初舉辦婚禮，當時穿著設計師品牌 SHIATZY CHEN 夏姿・陳量身打造的中式禮服完婚，甜蜜模樣令人印象深刻。而兩人更即將跨足時尚領域征戰巴黎時裝周，日前一同出發飛往巴黎，準備出席夏姿最新的2025/2026 秋冬系列大秀。





▲陳漢典、Lulu 黃路梓茵一同出發飛往巴黎，準備出席夏姿最新的2025/2026 秋冬系列大秀 。（圖／品牌提供）

Lulu 與陳漢典此次飛往巴黎的機場穿搭畫面也公開了，Lulu 特別選擇 2026 春夏系列中一套波西米亞氣息的蕾絲丹寧造型。絲質雪紗半袖上衣，搭配復古立體花紋蕾絲拼接長裙，A 字弧形剪裁結合織帶細節，於行走間流露出浪漫的節奏。外搭丹寧背心，細緻刺繡靈動東方馬匹圖騰，呼應 1970 年代自由精神。 手提經典東方玉飾插釦編織包，溫潤玉飾成為造型點睛之筆，將工藝質感與嬉皮靈魂巧妙融合，整體呈現出獨具東方Boho 氣質。

陳漢典則與 Lulu 風格呼應，以 2026 春夏系列立領白襯衫為輪廓重點，以俐落線條與低調金屬元素收束整體造型，在優雅與隨性之間取得平衡。兩人此次首度參與巴黎時裝周，特別飛往當地欣賞 SHIATZY CHEN 夏姿・陳最新一季大秀。大秀將於台北時間 3 月 9 日晚間 6 點 30 分正式登場，《ET FASHION》也將第一時間為大家直擊現場，帶來最完整的秀場精彩亮點。

2026秋冬巴黎時裝週於 3 月 2 日至 3 月 10 日舉行，本次即將帶來 68 場時裝秀、 31 場靜態發表，象徵新一季時尚趨勢的匯整。本季涵蓋Balmain 新任創意總監 Antonin Tron 打造的首個系列、Pieter Mulier 即將告別 Alaïa的最終章，都是必看的矚目大秀。