美周記／話題美妝新品登場　Aesop A醇精華油成焦點

記者曾怡嘉／台北報導

本周話題美妝新品集合，從強調高保濕力的防曬精華、主打膠原結構重塑的抗老精華，到限量回歸的玫瑰香氛蠟燭與添加A醇的精粹油，各自鎖定不同保養與生活需求。以下整理4款近期話題新品亮點。

▲曼秀雷敦水潤肌 高濃度玻尿酸防曬精華SPF50+/PA++++，70g，419元。

不黏膩且零粉感，添加業界最高濃度玻尿酸配方，挑戰防曬保濕力極限，塗抹瞬間，就像為肌膚注入了極致的保濕精華，同步強化肌膚屏障，防止因乾燥、缺水而引發的粗糙、細紋等肌膚問題。

▲（MALIN+GOETZ）玫瑰巨型香氛蠟燭，780g，6,900元。

玫瑰巨型香氛蠟燭限量回歸，標誌性帶辛香感花香氣息，搭配玫瑰石英色調的玻璃容器，半透明粉霧質地在燭光下透出淡雅光暈，於玻璃燭蓋上注入全新視覺語彙「A ROSE BY ANOTHER NAME．OTTO」，為經典之作賦予嶄新收藏價值。

▲修麗可 A.G.E.極效賦活緊緻精華，30ml，5190元。

首創膠原結構重塑科技，添加35%普拉斯鏈精華、4.6%莓果類黃酮、鼠李糖、龍膽根萃取，促進結構膠原蛋白及糖胺聚醣生成，逆轉糖化、新生與協助重整膠原結構，可搭配醫美電波等能量型療程術後保養，延續輪廓拉提醫美效果。

▲Aesop 時韌煥肌精粹油，25ml，2,800元、60ml，5,200元。

品牌第一款添加高效能 A 醇的精粹油，定位為幫助緊緻輪廓的油精華，有效穩定膚況，能加速肌膚更新、提升彈性；搭配手部按摩，有助幫肌膚緊緻拉提，締造豐盈澎潤感。