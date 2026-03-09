fb ig video search mobile ETtoday

《左撇子女孩》馬士媛背CHANEL現身巴黎！雙C鐵尺藏彩蛋　3／10凌晨看秀

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

CHANEL 2026秋冬大秀即將於台北時間3月10日凌晨3點正式登場，在大秀前夕，演出《左撇子女孩》的金馬獎最佳新人馬士媛以一身2026春夏前導系列造型現身巴黎街頭，她受邀成為台灣代表參加這次的大秀，率性自然的模樣與香奈兒形成最佳呼應。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲馬士媛選穿2026春夏前導系列灰色羊絨毛衣漫步巴黎 。（圖／品牌提供）

此次馬士媛選穿2026春夏前導系列灰色羊絨毛衣，柔軟細膩的質地勾勒出低調而從容的氣質，下身搭配藍色牛仔褲，配件方面，馬士媛背上2026春夏系列Urban Essential棕色粒紋皮革肩背包，溫潤焦糖色調與金色旋扣細節相互呼應，為整體造型注入一抹優雅光澤。從巴黎街頭抓拍畫面可見，她以自然步伐漫步於城市光影之間，腳踩白黑雙色後繫帶高跟鞋，展現CHANEL當代女性的自在樣貌。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

本次2026秋冬大秀前導視覺以黑白攝影呈現，圖像中以摺疊尺拼組成雙C標誌，象徵時裝製作的精準與工藝精神；另一張影像則聚焦模特兒後腦輪廓與銀色耳飾，在極簡構圖中強調比例與結構之美，也暗示本季或將回歸品牌最純粹的設計核心，從工藝出發，重新審視輪廓與身體之間的關係，別忘記一同看秀，揭曉創意總監Matthieu Blazy的全新篇章。

看更多巴黎時裝周話題大秀

▲▼ chloe 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲被譽為人間Chloé 的Meovv 成員Anna也到場看秀 。（圖／品牌提供）

▲▼ chloe 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼ chloe 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

Chloé 本季靈感深植於「Folk」，Chemena Kamali將民俗元素和標誌性的波西米亞風格交融得精彩絕倫，層層堆疊的荷葉裙襬、刺繡花卉、手感強烈的編織紋理，將傳統工藝語彙轉化為當代語境。她強調，每一道刺繡、每一根針織線條與印花圖騰，都蘊含創作者的技藝與故事；那些不刻意修飾的不規則感，正是讓服裝保有「人性」的關鍵。Chloé的「馬術情結」也沒有缺席，在皮帶上鑲嵌四匹奔騰銀馬的巨大扣環，而馬腳則形成了Chloé字樣，在不經意之間傳遞可愛氣息。

關鍵字：

CHANEL, 馬士媛, 秋冬大秀, 時尚, 巴黎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今推「大杯以上買一送一」　一起感謝台灣英雄

星巴克今推「大杯以上買一送一」　一起感謝台灣英雄

漁場管理多過真愛的三大星座！TOP 1沒看到中意的　通通先曖昧處理

漁場管理多過真愛的三大星座！TOP 1沒看到中意的　通通先曖昧處理

孫芸芸性感逼人　曬緊實腹肌秀重訓成果

孫芸芸性感逼人　曬緊實腹肌秀重訓成果

熱戀期過卻越愛越深的三大星座！TOP 1日積月累的深厚依賴難以破壞 喜歡就直接說！最會表達愛意的星座女TOP3，第1名完全藏不住心動 山本由伸疊搭鑽鍊放閃　拎20萬「新柏金包」秀不凡品味 GD愛馬仕包上畫雛菊　戴百萬伯爵金錶配珠寶閃爆 說話太直常被誤會？最容易「一句話惹怒人」星座Top3 台南三井Outlet二期3／20開幕！　西松屋一號店、LOPIA準備逛起來 確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面