《左撇子女孩》馬士媛背CHANEL現身巴黎！雙C鐵尺藏彩蛋　3／10凌晨看秀

記者鮑璿安 ／綜合報導

CHANEL 2026秋冬大秀即將於台北時間3月10日凌晨3點正式登場，在大秀前夕，演出《左撇子女孩》的金馬獎最佳新人馬士媛以一身2026春夏前導系列造型現身巴黎街頭，她受邀成為台灣代表參加這次的大秀，率性自然的模樣與香奈兒形成最佳呼應。

▲馬士媛選穿2026春夏前導系列灰色羊絨毛衣漫步巴黎 。（圖／品牌提供）

此次馬士媛選穿2026春夏前導系列灰色羊絨毛衣，柔軟細膩的質地勾勒出低調而從容的氣質，下身搭配藍色牛仔褲，配件方面，馬士媛背上2026春夏系列Urban Essential棕色粒紋皮革肩背包，溫潤焦糖色調與金色旋扣細節相互呼應，為整體造型注入一抹優雅光澤。從巴黎街頭抓拍畫面可見，她以自然步伐漫步於城市光影之間，腳踩白黑雙色後繫帶高跟鞋，展現CHANEL當代女性的自在樣貌。

本次2026秋冬大秀前導視覺以黑白攝影呈現，圖像中以摺疊尺拼組成雙C標誌，象徵時裝製作的精準與工藝精神；另一張影像則聚焦模特兒後腦輪廓與銀色耳飾，在極簡構圖中強調比例與結構之美，也暗示本季或將回歸品牌最純粹的設計核心，從工藝出發，重新審視輪廓與身體之間的關係，別忘記一同看秀，揭曉創意總監Matthieu Blazy的全新篇章。

▲被譽為人間Chloé 的Meovv 成員Anna也到場看秀 。（圖／品牌提供）

Chloé 本季靈感深植於「Folk」，Chemena Kamali將民俗元素和標誌性的波西米亞風格交融得精彩絕倫，層層堆疊的荷葉裙襬、刺繡花卉、手感強烈的編織紋理，將傳統工藝語彙轉化為當代語境。她強調，每一道刺繡、每一根針織線條與印花圖騰，都蘊含創作者的技藝與故事；那些不刻意修飾的不規則感，正是讓服裝保有「人性」的關鍵。Chloé的「馬術情結」也沒有缺席，在皮帶上鑲嵌四匹奔騰銀馬的巨大扣環，而馬腳則形成了Chloé字樣，在不經意之間傳遞可愛氣息。