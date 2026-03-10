「無螢幕」運動手環Loop登場　簡約設計織帶質感好時尚

fb ig video search mobile ETtoday

▲Polar Loop無螢幕運動手環。（圖／品牌提供）

▲Polar Loop無螢幕運動手環。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

穿戴裝置新趨勢，就是成為穿搭中的質感細節。芬蘭運動品牌 Polar 推出全新 Polar Loop 運動手環，主打無螢幕、無按鍵的純粹設計，搭配觸感細膩的尼龍織帶，讓它看起來更像是一件時髦的極簡風飾品，能自然地融入日常各種裝束，讓健康管理在舉手投足間顯得優雅而不費力。

▲Polar Loop無螢幕手環。（圖／品牌提供）

Polar Loop 的設計思維捨棄容易造成視覺負擔的螢幕，改用柔軟的尼龍腕帶與纖細錶扣，提升佩戴時的輕盈與貼合感，也讓產品本身多了溫潤的織物觸感 。無論是搭配休閒感十足的丹寧，或是剪裁俐落的西裝，這款手環都能扮演好稱職的配件角色，即便在夜間就寢時佩戴也依然舒適，讓使用者能維持身心數據追蹤，而不必犧牲舒適與美感。

▲Polar Loop無螢幕手環。（圖／品牌提供）

Loop 運動手環能全天候追蹤心率、睡眠品質與 HRV 數值，並透過 Polar Flow App 啟動自動記錄、路線偵測與語音指導等功能。採取一次購買、零月費的機制，並提供 8 天的續航力與可儲存 4 周資料的離線功能，更適合不喜歡頻繁充電、追求科技應無感存在的質感生活家 。

▲Polar Loop無螢幕手環。（圖／品牌提供）

同場現身 Vantage M3 GPS 手錶配備 1.28 吋 AMOLED 螢幕，整合了光學心率、腕式心電圖與血氧測量等頂級感測技術，讓專業訓練使用者也能選擇，錶身重量僅 53 克，輕巧的體積搭配實體按鍵，因應高強度的戶外訓練的需求。

▲Polar Loop無螢幕手環。（圖／品牌提供）

Polar Loop 提供時光沙、尊爵黑、古銅棕三款配色，售價 6,980 元；Polar Vantage M3 GPS 推出暗夜黑、流沙金兩款色選，售價 13,900 元。

▲DON Co. Ltd.VITAL BELT 智慧皮帶。（圖／翻攝DON官網）

日本服飾品牌 TAION 的母公司 DON Co. Ltd. 在今年 CES 展上，提出了一個無需改變穿衣習慣、讓服飾直接升級成「健康監測裝置」的解決方案。「VITAL BELT 智慧皮帶」使用全球首創「毫米波雷達技術（Millimeter-wave technology）」，讓最傳統的「皮帶」搖身一變成為隱形的健康守護者。

▲DON Co. Ltd.VITAL BELT 智慧皮帶。（圖／翻攝DON官網）

市面上的穿戴裝置往往要求使用者建立「新習慣」，記得充電、記得戴上手腕。對於許多男性長輩或職場工作者而言，「穿褲子、繫皮帶」是每天早晨起床後無意識的反射動作。VITAL BELT 正是利用這一點，將感測器隱藏在皮帶頭中。使用者只要像往常一樣穿好衣服，健康監測就同步啟動，大幅降低了高齡族群對科技產品的抗拒與遺忘機率。

▲DON Co. Ltd.VITAL BELT 智慧皮帶。（圖／翻攝DON官網）

不同於智慧手錶緊貼皮膚的光學感測，VITAL BELT 採用的毫米波雷達具有極強的穿透性。它能隔著襯衫或貼身衣物，偵測腹部隨著呼吸與心跳產生的微小起伏，可以提供精準的跌倒偵測，其感測器位於身體核心的腰部，對於判斷身體重心與姿態的變化，比位於末梢的手腕更為準確。當獨居長者在家中行走發生跌倒，或長時間維持異常姿勢不動時，皮帶能即時發出警示通知家屬。

▲DON Co. Ltd.VITAL BELT 智慧皮帶。（圖／翻攝DON官網）

此外，VITAL BELT 也能作為工作者在職場的「過勞預警」，對於計程車司機、物流駕駛或建築工人來說，可透過監測呼吸頻率的變化，分析使用者的壓力指數與疲勞程度。一旦偵測到呼吸急促（焦慮）或異常平緩（瞌睡），便能結合環境溫度數據（預防中暑），提前發出休息提醒。

VITAL BELT 採用模組化設計，感測器主體可拆卸，這意味著使用者可以根據場合更換皮帶進行搭配，DON 計畫於 2027 年正式發售 VITAL BELT，預估售價約在 3 萬至 5 萬日元。約新台幣 6,000 至 10,000 元。

Polar Loop, Polar Vantage M3, 運動手環, 穿戴裝置, 運動時尚, 芬蘭設計, 健康管理

