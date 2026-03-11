Joseph Joseph不鏽鋼新作登場　中性極簡線條升級廚房居家

▲Joseph Joseph新系列登場，以不鏽鋼與竹材為元素，融入中性風格。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在講究儀式感的年代，廚房已從單純的家務，進階到展現生活態度與個人品味的場域。向來以色彩繽紛著稱的英國設計品牌 Joseph Joseph，年度新品風格轉身，使用「沈穩不鏽鋼」與「天然竹材」元素，轉化過往亮眼的色塊，呈現冷冽金屬與溫潤木質交織出中性的低調工業風。新系列預計 3／14 前陸續上市。

新品迷人之處在於材質本質的回歸，巧妙地平衡幾何線條與實用機能 。Folio 與 Nest 竹製分類砧板系列，採用高密度天然竹材，透過沈穩的色澤與不鏽鋼提把上的食物圖示，讓食材分類處理變得優雅且專業。Folio 系列的收納外殼使用「防指紋」霧面拋光不鏽鋼，解決了金屬材質易顯髒污的痛點。

Joseph Joseph Nest 竹製分類砧板三件組，售價 3,980 元；Joseph Joseph Folio竹製分類砧板三件組（不鏽鋼），售價 3,980 元；Joseph Joseph Folio分類砧板四件組（黑），售價 3,980 元 。

而旗下知名單品 Nest 堆疊量測盆，則選用頂級 18/8 不鏽鋼，將量匙、篩網、攪拌盆等九件工具精確嵌套，兼具效率與美學。Joseph Joseph 標誌性的設計巧思也沒缺席，Elevate 不沾桌刀具系列延續了獨家配重結構，讓刀身平放時能自然懸浮，極窄的刀架座更內嵌了磨刀器，讓日常維護變得輕鬆直覺。不鏽鋼 Nest 堆疊量測盆九件組售價 4,950 元；Elevate不沾桌刀具五件組售價 3,980 元。

台灣逐漸呈現小家庭、小空間趨勢，生活用品也跟著調整設計，俗稱「小Ｖ鍋」的日本品牌 Vermicular，在台上市新概念的「SOUP POT 琺瑯鑄鐵壺」，主打 1 至 2 人小家庭市場，以解決傳統鑄鐵鍋過於沈重、難以單手操作的痛點，加上亦壺亦鍋的設計，讓應用更加多元，也減少放置的收納空間，單壺售價7,400元。

Vermicular SOUP POT 琺瑯鑄鐵壺的設計核心在於「全能」與「輕巧」，將重量降低至 1.59 公斤，讓使用者能輕鬆單手掌握，12.3 公分的加深壺身防油濺設計，搭配獨特的 V 型注口，確保湯汁盛盤時不灑漏。容量為 1.9 公升，約為 1 至 2 人的食量，同時結合了「壺」與「鍋」的優勢，從煮飯、義式湯麵到油炸料理都能一壺搞定，能有效釋放廚房空間 。