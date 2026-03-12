按摩還能聞到頂級香氛　OSIM AI 5感養身椅讓家變專業SPA

▲OSIM近期在台發表「OSIM AI．5感養身椅」新品。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一向勇於與科技結合的新加坡按摩椅品牌 OSIM，近期在台發表「OSIM AI・5感養身椅」新品，首度加入 3 位按摩師的風格技法，以及全新 AI App 介面，只要「掃臉」就能偵測各項數據，打造專屬按摩模式，此外加入歐洲香氛與加拿大光療品牌，讓不到一坪的按摩椅空間變身療癒 SPA。

按摩椅不再只是單純的揉捏敲打，而是進階到全面性的身心管理。OSIM 新作 AI・5 感養身椅標榜將按摩椅從緩解肌肉痠痛的工具，進化為整合視覺、聽覺、嗅覺、味覺與觸覺的「養身」空間。

按摩手法由以日式指壓為基底，新品再加入強調深層的拉伸與扭轉的「泰式拉伸按摩」，以及以「滑推」技法由淺入深撥開肌肉與筋膜，專攻長年累積的深層緊繃的中式調理，讓不同需求的使用者能有更多模式可選擇。

椅身搭載 Binah.ai 驅動的影像健康檢測系統。消費者不需接觸機器，僅需透過影像分析即可即時測量壓力指數、心率與呼吸頻率 。系統會根據測得的數據，自動調整當下最適合的 5 感紓壓模式，讓養身椅從單向的按摩器材，變成互動的健康管理。

此外也配置法國 Devialet 音響系統，嗅覺與擁有百年歷史的瑞士與荷蘭香氛世家 dsm-firmenich 合作，利用腦部科學驗證的香氛技術放鬆情緒，燈光則與加拿大多感官光療品牌 SensorTech，利用專利光調制科技療技術，與腦波律動共振，達到科學感的放鬆；甚至還與 TWG Tea 一起推出特調「甜夢茗茶」，讓使用者在按摩結束後能延續放鬆感。

OSIM AI・5感養身椅售價 328,800 元，早鳥優惠價 248,800 元。業者表示，從 3／12 至 3／23 期間，在 SOGO 復興館 9 樓舉辦「世界 5 感之旅」沉浸式體驗活動，採免費預約制，讓民眾直接體驗旗艦機款的紓壓力量。

▲Polar Loop無螢幕運動手環。（圖／品牌提供）

穿戴裝置新趨勢，就是成為穿搭中的質感細節。芬蘭運動品牌 Polar 推出全新 Polar Loop 運動手環，主打無螢幕、無按鍵的純粹設計，搭配觸感細膩的尼龍織帶，讓它看起來更像是一件時髦的極簡風飾品，能自然地融入日常各種裝束，讓健康管理在舉手投足間顯得優雅而不費力。

Polar Loop 的設計思維捨棄容易造成視覺負擔的螢幕，改用柔軟的尼龍腕帶與纖細錶扣，提升佩戴時的輕盈與貼合感，也讓產品本身多了溫潤的織物觸感 。無論是搭配休閒感十足的丹寧，或是剪裁俐落的西裝，這款手環都能扮演好稱職的配件角色，即便在夜間就寢時佩戴也依然舒適，讓使用者能維持身心數據追蹤，而不必犧牲舒適與美感。

Loop 運動手環能全天候追蹤心率、睡眠品質與 HRV 數值，並透過 Polar Flow App 啟動自動記錄、路線偵測與語音指導等功能。採取一次購買、零月費的機制，並提供 8 天的續航力與可儲存 4 周資料的離線功能，更適合不喜歡頻繁充電、追求科技應無感存在的質感生活家 。Polar Loop 提供時光沙、尊爵黑、古銅棕三款配色，售價 6,980 元。