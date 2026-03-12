fb ig video search mobile ETtoday

按摩還能聞到頂級香氛　OSIM AI 5感養身椅讓家變專業SPA

>

▲OSIM近期在台發表「OSIM AI．5感養身椅」新品。（圖／品牌提供）

▲OSIM近期在台發表「OSIM AI．5感養身椅」新品。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一向勇於與科技結合的新加坡按摩椅品牌 OSIM，近期在台發表「OSIM AI・5感養身椅」新品，首度加入 3 位按摩師的風格技法，以及全新 AI App 介面，只要「掃臉」就能偵測各項數據，打造專屬按摩模式，此外加入歐洲香氛與加拿大光療品牌，讓不到一坪的按摩椅空間變身療癒 SPA。

▲OSIM近期在台發表「OSIM AI．5感養身椅」新品。（圖／品牌提供）

按摩椅不再只是單純的揉捏敲打，而是進階到全面性的身心管理。OSIM 新作 AI・5 感養身椅標榜將按摩椅從緩解肌肉痠痛的工具，進化為整合視覺、聽覺、嗅覺、味覺與觸覺的「養身」空間。

按摩手法由以日式指壓為基底，新品再加入強調深層的拉伸與扭轉的「泰式拉伸按摩」，以及以「滑推」技法由淺入深撥開肌肉與筋膜，專攻長年累積的深層緊繃的中式調理，讓不同需求的使用者能有更多模式可選擇。

▲OSIM近期在台發表「OSIM AI．5感養身椅」新品。（圖／品牌提供）

椅身搭載 Binah.ai 驅動的影像健康檢測系統。消費者不需接觸機器，僅需透過影像分析即可即時測量壓力指數、心率與呼吸頻率 。系統會根據測得的數據，自動調整當下最適合的 5 感紓壓模式，讓養身椅從單向的按摩器材，變成互動的健康管理。

▲OSIM近期在台發表「OSIM AI．5感養身椅」新品。（圖／品牌提供）

此外也配置法國 Devialet 音響系統，嗅覺與擁有百年歷史的瑞士與荷蘭香氛世家 dsm-firmenich 合作，利用腦部科學驗證的香氛技術放鬆情緒，燈光則與加拿大多感官光療品牌 SensorTech，利用專利光調制科技療技術，與腦波律動共振，達到科學感的放鬆；甚至還與 TWG Tea 一起推出特調「甜夢茗茶」，讓使用者在按摩結束後能延續放鬆感。

▲OSIM近期在台發表「OSIM AI．5感養身椅」新品。（圖／品牌提供）

▲OSIM近期在台發表「OSIM AI．5感養身椅」新品。（圖／品牌提供）

OSIM AI・5感養身椅售價 328,800 元，早鳥優惠價 248,800 元。業者表示，從 3／12 至 3／23 期間，在 SOGO 復興館 9 樓舉辦「世界 5 感之旅」沉浸式體驗活動，採免費預約制，讓民眾直接體驗旗艦機款的紓壓力量。

▲Polar Loop無螢幕手環。（圖／品牌提供） ▲Polar Loop無螢幕手環。（圖／品牌提供）

▲Polar Loop無螢幕運動手環。（圖／品牌提供）

穿戴裝置新趨勢，就是成為穿搭中的質感細節。芬蘭運動品牌 Polar 推出全新 Polar Loop 運動手環，主打無螢幕、無按鍵的純粹設計，搭配觸感細膩的尼龍織帶，讓它看起來更像是一件時髦的極簡風飾品，能自然地融入日常各種裝束，讓健康管理在舉手投足間顯得優雅而不費力。

▲Polar Loop無螢幕手環。（圖／品牌提供）

Polar Loop 的設計思維捨棄容易造成視覺負擔的螢幕，改用柔軟的尼龍腕帶與纖細錶扣，提升佩戴時的輕盈與貼合感，也讓產品本身多了溫潤的織物觸感 。無論是搭配休閒感十足的丹寧，或是剪裁俐落的西裝，這款手環都能扮演好稱職的配件角色，即便在夜間就寢時佩戴也依然舒適，讓使用者能維持身心數據追蹤，而不必犧牲舒適與美感。

▲Polar Loop無螢幕手環。（圖／品牌提供）

Loop 運動手環能全天候追蹤心率、睡眠品質與 HRV 數值，並透過 Polar Flow App 啟動自動記錄、路線偵測與語音指導等功能。採取一次購買、零月費的機制，並提供 8 天的續航力與可儲存 4 周資料的離線功能，更適合不喜歡頻繁充電、追求科技應無感存在的質感生活家 。Polar Loop 提供時光沙、尊爵黑、古銅棕三款配色，售價 6,980 元。

關鍵字：

OSIM AI • 5感養身椅, uDream•AI, 5感養身, 按摩椅推薦, AI健康檢測, 泰式按摩, 中式推拿, 日式指壓, Devialet, TWG Tea

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

戀愛最沒安全感星座Top 3！冠軍太會腦補　愛越深越怕失去

戀愛最沒安全感星座Top 3！冠軍太會腦補　愛越深越怕失去

6個方法教你戒掉消極心態　把心態從「輸贏」改成「學習」 確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛 春日香氛報到！SABON白茶春光限定、Diptyque爵夢淡香水同步登場 TWICE娜璉公開「不飆血糖」減肥公式　愛吃紫菜包飯也能瘦出新高度 「貝嫂」愛馬仕包太可愛　毛茸茸泰迪凱莉包巴黎吸睛 條件相仿，有些人卻更受歡迎？科學默默統計三個吸引力關鍵 你是「高物慾人」嗎？3個方法戒掉愛亂買　不靠購物來釋放壓力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面