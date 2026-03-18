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超可愛！康是美18款SNOOPY加價購登場、LUSH柏靈頓熊聯名同步亮相

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記者曾怡嘉／綜合報導

春季聯名熱潮再升級！康是美攜手SNOOPY推出「時尚新豹點」加價購活動，18款實用又可愛的生活小物同步登場；另一邊，LUSH則聯名Paddington™柏靈頓熊，將橘子果醬與經典藍大衣化為療癒沐浴體驗，話題十足。

▲▼康是美加價購。（圖／品牌提供）

經典卡通SNOOPY和康是美攜手推出超可愛加價購，這次SNOOPY化身時髦精，加入超有個性的豹紋元素，以各種萌翻天的姿態陪伴大家，「SNOOPY時尚新豹點」加購活動多達18款潮流單品，從質感披肩圍巾、超實用提把冰壩杯到時尚居家套裝，每一款都讓人想收藏，3月20日至5月14日期間，只要至康是美實體門市或網路eShop商店，消費滿388元即可輕鬆加購。

▲聯名加價購。（圖／品牌提供）

SNOOPY乾髮帽2入組，加價購399元。

有史努比及歐拉夫造型，無辜的表情超可愛！以最貼心的彈性帽圍設計溫柔包覆髮絲，強大吸水力，告別溼答答的吹髮時光。

▲聯名加價購。（圖／品牌提供）

▲造型擦手巾2入組，加價購399元。

設計附掛繩，既環保又方便晾曬，絕對是洗手、沐浴後的好幫手。

▲聯名加價購。（圖／品牌提供）

▲金扣手提包，加價購399元。

整體以SNOOPY大臉設計，毛茸茸的包身配上皮革製的提把，整體以溫潤的咖啡色為主軸，顯現出可愛狗狗的模樣，兩條長長的耳朵垂掛更是令人心動！

▲▼聯名加價購。（圖／品牌提供）

▲ LUSH 與柏靈頓攜手帶來溫暖善良的英式沐浴時光。

LUSH 與 Paddington™ 攜手合作，以柏靈頓熊的經典形象為靈感，從其鮮豔的藍色大衣至最愛的橘子果醬三明治，共推出 6 款產品，結合 LUSH 一貫充滿創意的演繹方式，為產品注入童趣與溫暖。。

LUSH 概念及合作創意總監 Kalem Brinkworth 表示：「Paddington™ 與 LUSH 擁抱相同的信念 — 善意、好奇心與分享快樂。柏靈頓的世界充滿溫暖與小小的冒險，這正是我們希望透過每次泡澡與日常護理步驟，為大家帶來的體驗。」

▲聯名加價購。（圖／品牌提供）

▲Paddington™ x LUSH 柏靈頓汽泡彈，350元。

靈感源自那隻獨一無二的熊所踏上的旅程，為浸浴時光增添迷人樂趣。

▲聯名加價購。（圖／品牌提供）

▲Paddington™ x LUSH 橘子果醬沐浴霜，550 / 95g，550元、225g，1,100元。

這款沐浴霜，收集了一隻熊夢寐以求的所有橘子元素，包括橘子皮、橘子汁、橘子精油，甚至還有苦橙花蜂蜜水。

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