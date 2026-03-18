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上班最怕遇到這種人！「職場老鼠屎」5大特點　小心被拖下水

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▲▼情緒勞務,心理,職場。（圖／取自pexels）

▲職場「老鼠屎」常見的5大特點。（圖／取自pexels）

記者鮑璿安／綜合報導

在職場環境中，真正消耗人的往往不只是工作量，而是人際關係的壓力。所謂「有毒同事」，未必每天情緒失控或明顯衝突，但長期下來卻會慢慢侵蝕團隊氛圍，甚至影響整體績效，以下整理出職場「老鼠屎」常見的5大特點，也提醒上班族及早辨識、理性應對。

1. 長期抱怨

這類同事對公司政策、主管決策、客戶要求幾乎無一滿意，日常對話充滿批評與不滿。適度抒發壓力無可厚非，但若天天抱怨、處處唱衰，容易讓團隊氣氛變得壓抑，甚至削弱其他人的工作動力。長期處在負面情緒場域中，不僅影響士氣，也會讓原本有想法的人變得消極。

2. 推責高手型

專案成功時第一個跳出來邀功，出現問題時卻迅速劃清界線，甚至暗示責任在別人身上。這種行為最傷害團隊信任，因為合作的基礎在於彼此承擔與透明溝通，一旦成員之間開始互相防備，團隊效率自然下降，也容易造成內耗。

3. 八卦操盤型

辦公室流言蜚語從未缺席，但若有人刻意散播未經證實的消息，或私下挑撥同事關係，就可能讓團隊形成對立的小團體。這種行為看似無傷大雅，實則會影響資訊流通與合作默契，讓工作環境變得複雜而難以信任。

4. 別人都在幫他收尾

能力不足並不可怕，可怕的是沒有自覺與改善意願。有些同事時間管理混亂、任務常常延誤，卻缺乏責任感，最終由其他人替他善後。短期或許能靠團隊撐住，但長期下來容易讓負責任的人產生疲乏與不公平感，影響整體穩定度。

5. 會議點頭、執行消極

會議中態度積極、口頭支持各項決議，但實際執行時卻拖延、敷衍甚至消失，讓專案進度一再卡關。這種「假性配合」比直接拒絕更難處理，因為問題往往在最後關頭才浮現，導致團隊需要花更多時間補救。

關鍵字：

職場人際, 有毒同事, 團隊氛圍, 職場壓力, 效率影響

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