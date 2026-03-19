詹懷雲曝「最男人味瞬間」穿John Varvatos自帶高雅　揭曉私下香氣首選

記者鮑璿安／綜合報導

美國男裝品牌 John Varvatos 進駐台北信義新光三越 A9，並同步帶來 2026 春季系列。此次特別邀請演員詹懷雲現身演繹，以其自帶的率性氣質詮釋品牌標誌性的「搖滾紳士」風格，被問到覺得自己最有男人味的瞬間，他則回答：「是認真做事情的時候」！





▲詹懷雲平時就喜歡品牌風格，若要以三個形容詞來總結就是搖滾、率性、自由。（圖／品牌提供）

詹懷雲平時就喜歡品牌風格，若要以三個形容詞來總結就是搖滾、率性、自由，此次他以一身黑色立領羊皮外套造型亮相，俐落剪裁搭配細膩刺繡與金屬釦件，勾勒出帶有軍裝語彙的硬派輪廓；另一套造型則換上西部風格麂皮流蘇夾克，搭配水洗牛仔褲與皮靴，呼應品牌深受搖滾文化啟發的設計核心。2026 春季系列以義大利生活美學為靈感，透過輕盈材質與鬆弛剪裁，搭配大地色調與海洋藍色系，呈現一種介於度假與都會之間的從容節奏。為紀念 Tom Petty and the Heartbreakers 成立 50 週年，也推出限量 Tom Petty 膠囊系列，融合西部風格元素與品牌標誌性剪裁，向這位定義美國搖滾時代的重要音樂人物致敬。

除了服裝，香氛同樣成為造型延伸的一環，詹懷雲透露自己偏好帶有個性的木質調香氣，「像這次的工匠森林我很喜歡，迷迭香跟雪松的味道，有種走進森林的神秘感，而且淡香精很持久。」呼應品牌推出的 Artisan Forest 工匠森林香氛，以無花果葉、迷迭香與雪松堆疊出沉穩氣息，與另一款清新柑橘調的 Artisan Pure，共同構築出當代男性在不同情境下的氣味層次。

同場加映

美國丹寧領導品牌 Levi’s正式宣布攜手國際巨星 Rosé展開跨年度合作！從釋出的形象照可見，Rosé 著用的是 Levi’s 005DO-0000 寬鬆靴型丹寧褲。這款褲型以寬直筒為基礎，褲腳微微外擴，介於直筒與喇叭之間的設計讓整體比例自然延伸，不僅修飾腿部線條，也多了幾分隨興復古感。淺藍色的 Easy Days 洗色呈現柔和刷淡效果，搭配帶有彈性的布料，兼顧舒適與造型感，無論日常外出或長時間活動都能輕鬆駕馭。





▲Rosé 著用的是 Levi’s 005DO-0000 寬鬆靴型丹寧褲 。（圖／品牌提供）