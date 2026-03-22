美周記／一擦就是韓團感！安俞真唇色爆紅、ALLIE吉伊卡哇防曬可愛到不行

記者曾怡嘉／綜合報導

夏天一到，彩妝、香氛與防曬也同步換上更有季節感的面貌。這波新品從暖調唇彩、盛夏花香到角色聯名防曬，各自用不同方式回應夏日上妝與保養需求。

#太陽親吻彩妝系列登場，暖調唇色鎖定安俞真色號

以日落時分的「Golden Hour」暖色光影為靈感，全新「Soleil Summer太陽親吻彩妝系列」主打宛如陽光親吻肌膚般的夏日妝感。其中「太陽親吻潤色光感唇釉」採高顯色潤澤油質配方，擦上後會隨時間轉為柔和染唇效果，留下自然透亮色澤，同時維持滋潤感。

▲TOM FORD 太陽親吻潤色光感唇釉，共10色，1,400元。

全系列共推出10款色選，首推由南韓女團IVE隊長安俞真示範的#03 Private Grotto與#05 Café Pétale，兩色也被點名為日韓市場熱賣人氣色。



▲雞蛋花香調讓人聞了就愛上。

#Jo Malone London雞蛋花香水復刻回歸，奶甜花香再度回到夏季清單

Jo Malone London雞蛋花香水再度回歸，香氣結構以茉莉花瓣作為前調開場，呈現乾淨透明感；中調由雞蛋花帶出核心香氣，溫潤中帶有奶油般柔滑甜感；基調則以檀香木收尾，留下淡淡木質暖意。

除了香氣本身延續盛夏印象，品牌也以象徵希望與新生的花語為靈感，呼應限量系列的瓶身設計，讓整體從聞香到視覺都更有季節氛圍。



#ALLIE攜手吉伊卡哇推出限定包裝，防曬日常多了療癒感

▲購買ALLIE×吉伊卡哇聯名企劃商品，即贈「獨家UV變色鑰匙圈」。

ALLIE再度推出期間限定聯名，這次精選3款熱銷防曬產品換上吉伊卡哇、小八與烏薩奇限定包裝，讓高機能防曬多了可愛陪伴感。此次聯名品項包括「持采UV高效防曬水凝乳」、「持采濾鏡調色UV防曬乳（木質調勻妍）」以及「持采濾鏡調色UV防曬乳（紫陽明妍）」，以「擦上防曬，今天也要開心曬太陽！」為概念，從日常通勤到外出活動都能對應不同使用情境。