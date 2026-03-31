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CASETiFY藝術家行李箱絕美登場　快速充電器、收納包旅行超實用

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

除了攻佔大家日常生活，CASETiFY更可以成為出國旅遊的絕佳夥伴！在創立15年之際，將「CASETiFY Travel旅行系列」再度推出全新26吋尺寸選擇，並攜手各地藝術家設計限定款式，穿梭各大城市時，不忘盡情展現個人風格。我們盤點2026年旅行系列新品，勢必能為你的下趟旅程更加完美！

CASETiFY Travel旅行系列新品：26吋可擴充行李箱

Bounce行李箱繼2024年底推出21吋登機箱、29吋行李箱後，2026年3月再推出26吋收納空間的新選擇！同樣有獨家保護角、鋁合金伸縮拉桿、靜音滾輪、完善內部分層及內袋設計，能讓行李與必需品維持得整齊有序。

CASETiFY 2026旅行周邊好物盤點：全新26吋行李箱、繽紛充電線與收納包，打造完美旅程

最大的不同是有「可額外擴充1.8吋收納空間」巧思，讓旅客能靈活應對旅行需求。表面同樣能客製化設計，有Dot、Skyline、Milano等多款字體及多種顏色、背景選擇，快來打造專屬自己的行李箱！Bounce 26吋可擴充行李箱，售價19,500元起。 

CASETiFY 2026旅行周邊好物盤點：全新26吋行李箱、繽紛充電線與收納包，打造完美旅程

CASETiFY Travel旅行系列新品：藝術家行李箱絕美登場

2026年3月CASETiFY把旅行箱化作「行動畫布」，攜手多位藝術家合作，把不同文化與藝術語彙融入旅程中。首波合作名單有善於用細膩純粹的設計語言、轉化為簡約美學的曼谷藝術家Suntur ；英國藝術家Jon Burgerman有著極具辨識度的童趣風格，旅客們宛如帶著旗下角色在世界各地展開冒險。韓國抽象藝術先驅Yoo Young-kuk（劉永國）則把故鄉的壯麗山海定格於作品之上，透過純粹的形態與色彩交錯，令人深深著迷。

CASETiFY 2026旅行周邊好物盤點：全新26吋行李箱、繽紛充電線與收納包，打造完美旅程

CASETiFY 2026旅行周邊好物盤點：全新26吋行李箱、繽紛充電線與收納包，打造完美旅程

CASETiFY Travel旅行系列新品：隨行收納包

不只行李箱，CASETiFY Travel旅行系列更延伸推出多款實用品項！隨行收納包有夾層、拉鍊袋、耐用彈性固定環設計，方便收納各種形狀與尺寸的電子配件。外殼具防潑水性，無需擔心小雨及意外潑灑發生。有黑色、鈷藍色、櫻桃紅三種色選，也能隨心所欲客製化，售價1,470元。

CASETiFY 2026旅行周邊好物盤點：全新26吋行李箱、繽紛充電線與收納包，打造完美旅程

CASETiFY Travel旅行系列新品：收納袋套組

打包絕對少不了的好幫手－收納袋套組，採用透氣網眼製成，一眼即可清楚辨別袋中物品，從貼身衣物、換洗衣服都能井然有序收納。售價1,200元。

CASETiFY 2026旅行周邊好物盤點：全新26吋行李箱、繽紛充電線與收納包，打造完美旅程

CASETiFY Travel旅行系列新品：快速充電器

CASETiFY可讓大家出遊省下不少麻煩！快速充電頭一次搭載USB-A及USB-C充電孔，可同時為兩台裝置充電，並附有兩個轉接插頭，能滿足不同地區所需。其穩定的充電技術，可讓MacBook Air或iPhone在30分鐘內快速充電至最多50%電量，售價1,310元。

CASETiFY 2026旅行周邊好物盤點：全新26吋行李箱、繽紛充電線與收納包，打造完美旅程

CASETiFY Travel旅行系列新品：充電線

建議跟快速充電頭一起入手的USB-C充電線，以回收寶特瓶製成繽紛色調，有著240W快速充電效能、經過3萬次彎折測試及50公斤拉扯測試，讓行走各國無需擔心電力問題，售價980元。

CASETiFY 2026旅行周邊好物盤點：全新26吋行李箱、繽紛充電線與收納包，打造完美旅程

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, CASETiFY, 旅行, 行李箱

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