aespa Winter愛用好物5款公開！包包必放粉紅蟒蛇香水、小章魚按摩器

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

aespa成員Winter前幾日開直播分享自己的包包小物，從香水、提神小物到看似簡單的日常用品，其實藏著她維持狀態與放鬆自己的小祕訣，編輯根據直播內容整理了5款值得入手同款的單品，一起來看看！

aespa Winter 直播好物1：Maison Francis Kurkdjian 540水晶之焰淡香精

來自法國香氛品牌Maison Francis Kurkdjian的經典之作Baccarat Rouge 540，被譽為「聞過就忘不了」的標誌性香氣。靈感源自水晶在高溫中熔融轉化的過程，將透明、炙熱與礦物質光澤轉化為氣味語言，呈現出既輕盈又濃烈的矛盾美感。

前調以明亮的藏紅花與茉莉開場，帶出微甜又帶光感的花香氣息，像是空氣中閃爍的金色粒子；進入中段後，琥珀與龍涎香逐漸浮現，香氣變得溫熱且帶有一種幾乎透明的甜感，既輕盈卻又具有穿透力；尾韻則以雪松與樹脂收尾，留下乾燥、帶礦物感的木質氣息，像肌膚自帶的光澤一般持續存在。

aespa Winter 直播好物2：Stéphane Humbert Lucas Pink Boa 香水

Stéphane Humbert Lucas Pink Boa粉紅蟒蛇，是一款將感官誘惑甜美、危險感完美融合的代表作！靈感來自粉紅色蟒蛇的柔軟外表與隱藏其中的野性力量，香氣在甜與辣之間游移，帶出一種讓人上癮的張力。 前調以帶有氣泡感的果香與微微辛辣氣息開場；玫瑰與莓果調交織出濃郁又帶性感輪廓的花果香氣，既柔軟又充滿存在感，尾韻則以麝香與木質調收尾，留下溫熱貼膚的氣息，帶點慵懶又危險的餘韻。

aespa Winter 直播好物3：泰國 Hong Thai天鵝牌鼻通

來自泰國的草本品牌Hong Thai，以強烈提神效果聞名，是許多人到泰國旅行時的必買單品！小巧包裝方便隨身攜帶，一打開就看以感受到濃烈的薄荷與草本氣息，帶來瞬間清醒的刺激感；尤加利與香料氣息逐漸展開；尾韻則留下清涼乾淨的餘感，在提神之餘也帶出一種輕盈舒適的放鬆狀態。

aespa Winter 直播好物4：trra 香薰精油

同樣來自泰國清邁的香氛品牌trra，名稱源自泰語「土地」，象徵與自然之間的深層連結。品牌以永續理念為核心，選用大地孕育的天然素材，並透過高品質萃取工藝，打造能隨時間回歸自然的香氛產品，讓氣味成為一種與環境共生的存在。

氣味表現多以清新草本或微帶柑橘氣息開場，像是剛踏入森林時迎面而來的乾淨空氣；柔和花香與溫潤木質調逐漸展開，香氣變得圓潤而穩定，帶來情緒上的放鬆與沉澱；尾韻則貼近肌膚，留下低調而安靜的氣息，如同一層輕柔包覆的療癒感。

aespa Winter 直播好物5：小章魚按摩器

輕巧多爪設計，透過按壓頭皮達到放鬆效果！小小一個放在包包裡非常方便，很適合紓壓或睡前放鬆，是近年很流行的居家療癒小物。

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