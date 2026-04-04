《單身即地獄5》金高恩同款彩妝清單　戀愛貓系妝容單品一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國戀愛實境節目《單身即地獄5》雖然完結了但討論度依舊，其中金高恩清新又帶點冷感的「貓系妝容」更是讓不少觀眾印象深刻！她在節目中的妝容以輕透原生肌底妝、柔和燕麥色眼影與自然臥蠶為重點，整體妝感乾淨又帶有淡淡戀愛氛圍，既精緻卻不顯濃妝感，展現出韓系「淡顏美」的魅力。

近期金高恩開設了個人YouTube頻道，親自分享自己在《單身即地獄》中的妝容愛用品，從底妝、臥蠶筆到唇釉一次公開，想打造同款戀愛感貓系妝容，不妨從這些單品開始入手！

金高恩在《單身即地獄5》的底妝走的是韓系「原生肌」路線，整體以輕薄服貼為主，保留肌膚自然光澤感。透過妝前提亮、輕透粉底與局部遮瑕修飾，打造像天生好膚質般乾淨細緻的底妝效果，讓整體妝容看起來清爽又不厚重！

金高恩同款彩妝1：VDL 妝前隔離霜 VDL的妝前隔離霜主打提亮膚色與柔焦毛孔效果，能讓肌膚在上妝前呈現乾淨透亮的底色。質地輕薄水潤，不會增加底妝厚度，搭配後續粉底能讓妝感更加服貼細緻，是打造韓系原生感底妝的重要步驟。

金高恩同款彩妝2：GIORGIO ARMANI 粉底液 GIORGIO ARMANI的底妝向來以細膩質地聞名，能在保持遮瑕力的同時呈現自然霧光妝效。輕薄服貼的質地能修飾膚色不均與細小瑕疵，讓肌膚看起來像天生好膚質般透亮，是許多彩妝師打造高級感底妝的愛用品。

金高恩同款彩妝3：The Saem 雙頭遮瑕膏 #1 亮膚色 The Saem的雙頭遮瑕設計結合液態與膏狀兩種質地，一端可用於黑眼圈與暗沉提亮，另一端則能精準遮蓋痘疤或斑點。高遮瑕度搭配輕盈服貼的妝感，讓局部瑕疵被修飾得自然不厚重。

金高恩同款彩妝4：ABOUT TONE 修容盤 #01 ABOUT TONE修容盤以自然陰影色調著稱，粉質細緻、不易顯髒，能輕鬆打造立體輪廓。柔霧質地適合用於鼻影、臉部輪廓與下顎線修飾，讓整體臉型更精緻俐落。

在底妝完成後，透過細緻打亮與輕薄定妝讓妝容更加立體乾淨。高光集中在顴骨與鼻樑位置，帶出自然水光感，而粉餅與散粉則輕輕定妝，維持乾淨柔霧的肌膚質感，同時讓底妝更加持久。

金高恩同款彩妝5：DIOR 四色打亮盤 #04 DIOR四色打亮盤以細緻珠光打造自然立體光澤，四種不同色調可單擦或混合使用！上臉後呈現柔和水光感，能提亮顴骨與鼻樑，為整體妝容增加高級感光澤，金高恩說自己平常習慣上在山根、眼頭、臥蠶打亮。

金高恩同款彩妝6：IPKN 粉餅 IPKN粉餅質地細緻輕盈，能有效定妝並柔焦毛孔，讓底妝更持久乾淨。薄刷一層即可減少油光，同時維持韓系妝容常見的自然霧光肌效果。

金高恩同款彩妝7：韓國大創蜜粉刷 柔軟蓬鬆的蜜粉刷能均勻沾取粉餅或蜜粉，讓定妝更加輕薄服貼！使用刷具輕掃臉部中心與容易出油的部位，可以保持妝容乾淨細緻又不顯厚重，金高恩特別推薦在大創買的這支。

眼妝以低飽和燕麥色與自然臥蠶為重點，打造溫柔又有神的眼神。透過柔霧眼影、臥蠶陰影與提亮，再搭配自然款假睫毛與棕色睫毛膏，讓眼睛看起來放大卻不濃重，呈現韓系「淡顏貓系妝」的清新氛圍。

金高恩同款彩妝8：KISS ME 染眉膏 #03 KISS ME染眉膏小刷頭的設計可以精準梳理眉毛並調整眉色。#03 色號帶有自然棕調，能讓眉毛看起來柔和乾淨，同時提升整體妝容的清新感。

金高恩同款彩妝9：TOO COOL FOR SCHOOL 眼影 #03 牛奶燕麥色 這盤眼影以低飽和燕麥色系為主，適合打造自然乾淨的韓系眼妝。柔霧與細緻珠光搭配，能讓眼睛呈現柔和立體感，打造金高恩標誌性的淡顏氛圍。

金高恩同款彩妝10：FIVE VIBE 睫毛膏 棕色 棕色睫毛膏能讓眼妝看起來更柔和自然，相較黑色更有韓系日常妝感。纖長型刷頭能清晰拉長睫毛，讓眼神更加溫柔有神。

金高恩同款彩妝11：ESPOIR 雙頭臥蠶筆 #04 ESPOIR臥蠶筆採雙頭設計，一端陰影、一端提亮，能快速打造自然臥蠶效果，#04 色號帶有柔和米色調，能讓眼下看起來更立體、有放大眼睛的效果。

金高恩同款彩妝12：TOO COOL FOR SCHOOL 臥蠶筆 #09 TOO COOL FOR SCHOOL的臥蠶筆以細緻珠光著稱，能為眼下增加柔和光澤。#09 色號自然百搭，輕輕點在臥蠶位置即可讓眼神更加靈動。

金高恩同款彩妝13：INGA 臥蠶提亮筆 INGA臥蠶提亮筆以細膩珠光打造乾淨光澤，能在眼下中央提亮輪廓，搭配陰影產品使用，可以讓臥蠶效果更加立體自然。

金高恩同款彩妝14：TOKTOK HARA 假睫毛 TOKTOK HARA假睫毛款式都非常自然，毛束細緻輕盈，不會過於濃密，佩戴後能讓眼型看起來更有精神，同時保留韓系妝容的清新感。

金高恩的腮紅、唇妝則以柔和裸粉與奶茶色系為主，延續整體淡顏系妝容的氛圍，腮紅位置習慣上在眼下打造自然的氛圍感，像從肌膚透出的好氣色；唇妝則以果汁光澤或柔霧奶茶色為主，讓整體妝容看起來清新又溫柔，呈現出輕鬆自然的戀愛感妝容！

金高恩同款彩妝15：BBIA 腮紅膏 #06 無花果色 BBIA腮紅膏質地柔滑，能輕鬆暈染出自然紅潤感。#06 無花果色帶有溫柔裸粉調，能讓臉頰呈現健康氣色。

金高恩同款彩妝16：TWO SLASH FOUR 腮紅 #Dim Beige Dim Beige是低飽和裸色腮紅，帶有輕微修容效果，薄刷在臉頰與顴骨位置，可以讓臉型看起來更立體，同時增添自然氣色。

金高恩同款彩妝17：Flyn 唇線筆 #02 Flyn唇線筆質地柔滑好描繪，能修飾唇型並增加立體感，金高恩愛用款#02 色號是自然裸色，可以和多種唇彩搭配，讓唇妝更加精緻。

金高恩同款彩妝18：TONYMOLY 唇釉 #03 桃子糖漿 TONYMOLY唇釉帶有透明果汁光澤，能為唇部增添水潤感。#03 桃子糖漿色呈現自然蜜桃色調，可以打造清新甜美的唇妝效果。

金高恩同款彩妝19：Risky 唇釉 #Nusy Risky唇釉質地輕盈滑順，帶有柔霧感妝效，#Nusy 色號是一款低飽和的奶茶色，可以打造自然成熟的韓系唇妝氛圍。

如果也想打造像金高恩一樣清新又帶點冷感的戀愛系妝容，關鍵就在於輕透底妝、自然臥蠶還有低飽和色調！透過乾淨的原生肌底妝、柔和燕麥色眼影與自然臥蠶，再搭配帶有水潤光澤或奶茶色調的唇彩，就能輕鬆呈現韓系「淡顏美」的精緻氛圍。

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