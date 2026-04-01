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范冰冰大曬雪白肌　化身春之女神遊泰國

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▲▼ 范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰到泰國宣傳自創保養品牌Fan Beauty，獲得粉絲熱烈歡迎。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星范冰冰走出逃稅風波遭封殺陰霾，近幾年事業腳步邁向東南亞，憑馬來西亞電影《地母》勇奪金馬獎最佳女主角，又獲馬六甲州元首敦莫哈末阿里冊封為「名譽拿督」。日前她前進泰國，參加當地豪門正大集團長媳瑪麗莎切拉瓦儂（原韓名姜秀亨）舉辦的晚宴，順道拓展自創保養品牌Fan Beauty版圖，連換多套花卉禮服化身春之女神，大曬雪白肌。

▲▼ 范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰穿越南訂製服品牌Phan Huy 2026春夏系列禮服大曬雪白肌。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

范冰冰現身泰國商場宣傳自創品牌Fan Beauty時，獲得當地粉絲熱烈歡迎，她也熱情回應與粉絲互動，極具親和力。當天她身穿越南高級訂製服品牌Phan Huy春夏系列露肩禮服，襯托她白皙肌膚的禮服以層疊的3D薄紗花朵為特色，色彩從白色過渡到丁香紫，邊緣點綴著精緻的金邊並鑲嵌著紫水晶，營造出優雅且迷人的輪廓。

▲▼ 范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰穿英國品牌Richard Quinn花卉禮服出席Khaoyai Art Forest 晚宴。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

此行范冰冰也參加泰國名媛、知名藝術收藏家麗莎切拉瓦儂主辦的Khao Yai Art Forest晚宴，她特別選穿英國設計師品牌Richard Quinn春夏系列的花卉禮服，領口點綴白色立體大花與黑色蝴蝶結，呼應Khao Yai Art Forest藝術館將大自然與藝術完美融合的概念，晚宴上星光熠熠，韓星李政宰也現身捧場。

▲▼ 范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰（左）與韓星李政宰相見歡。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

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范冰冰

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