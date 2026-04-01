fb ig video search mobile ETtoday

周子瑜台北街頭放風！私服穿FENDI牛仔裝配Peekaboo小包　甜帥切換超迷人

>

記者鮑璿安／綜合報導

TWICE成員周子瑜日前趁著台北大巨蛋演唱會行程空檔，悄悄現身街頭放風，私下造型一曝光立刻引發討論。她以一身FENDI FF Logo單寧套裝亮相，俐落短版剪裁搭配高腰牛仔短褲，勾勒出修長比例，踩上黑色長靴更添率性氣場，在城市街景中顯得既輕鬆又帶點時髦張力。

▲周子瑜 。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜 。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜 。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜拎上FENDI經典Peekaboo ISeeU Petite 。（圖／翻攝自IG）

整體造型最吸睛的焦點，則落在她手中的FENDI經典Peekaboo ISeeU Petite，淡藍色包身在深色單寧之間跳出清爽對比，小巧尺寸卻依舊保有Peekaboo標誌性的翻蓋結構與金屬扣環細節，延續品牌一貫的建築感線條。以襯墊納帕皮革打造的包體挺度十足，在精緻輪廓中藏有充足容量，讓「小包也能很能裝」成為日常實用選項。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

Peekaboo ISeeU Petite同時兼具手提與斜背功能，讓穿搭更具彈性，也呼應當代女性在不同場景之間自由切換的需求。周子瑜無論是街頭漫步、聚餐行程，甚至結束台灣行前往機場時，都選擇以這款包作為搭配重點，展現其高度百搭與實用性。

而成員Sana日前驚喜現身台北101，出席Polo Ralph Lauren 所舉辦的Polo Play 春夏限定快閃店活動。Sana身穿水洗丹寧套装現身，十分親切微笑，並與現場超過千名粉絲問好，暖心表示：「我這次能來台灣參加Polo Play快閃店開幕，真的感覺非常開心，作為形象大使，平常就喜歡這個系列的包款。」

▲▼SANA 驚喜現身「Polo Play台北101春夏限定快閃店」。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼SANA 驚喜現身「Polo Play台北101春夏限定快閃店」。（圖／記者周宸亘攝）▲▼SANA 驚喜現身「Polo Play台北101春夏限定快閃店」。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字：

周子瑜, FENDI, Peekaboo, 街拍, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

比努力更重要的事　5 個「職場生存法則」越早懂越好

比努力更重要的事　5 個「職場生存法則」越早懂越好

10個小動作「看穿對方實力」　朋友同事、陌生人都適用

10個小動作「看穿對方實力」　朋友同事、陌生人都適用

公認雙面人星座Top 3 ！第一名最難看透　表面一套內心想超多

公認雙面人星座Top 3 ！第一名最難看透　表面一套內心想超多

台灣4月份「10萬坪商場」全新登場！準備開逛亮點搶先看 選一個喜歡的杯子　測試你的脾氣有多壞 星巴克4／7起「連續兩天買一送一」　星禮程會員爽賺一杯 7個「超小臥室」的收納建議　試試重新思考你的衣櫃 梁詠琪50歲生日「自然凍齡」！每天吃納豆加1杯養出不老體質　素顏仍美 「零成本變美」的6個日常微習慣　慢慢養出自然精緻感 他對你好，不代表喜歡！最容易讓人暈船的「5種錯覺」快搞懂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面