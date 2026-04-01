周子瑜台北街頭放風！私服穿FENDI牛仔裝配Peekaboo小包　甜帥切換超迷人

記者鮑璿安／綜合報導

TWICE成員周子瑜日前趁著台北大巨蛋演唱會行程空檔，悄悄現身街頭放風，私下造型一曝光立刻引發討論。她以一身FENDI FF Logo單寧套裝亮相，俐落短版剪裁搭配高腰牛仔短褲，勾勒出修長比例，踩上黑色長靴更添率性氣場，在城市街景中顯得既輕鬆又帶點時髦張力。





▲周子瑜拎上FENDI經典Peekaboo ISeeU Petite 。（圖／翻攝自IG）

整體造型最吸睛的焦點，則落在她手中的FENDI經典Peekaboo ISeeU Petite，淡藍色包身在深色單寧之間跳出清爽對比，小巧尺寸卻依舊保有Peekaboo標誌性的翻蓋結構與金屬扣環細節，延續品牌一貫的建築感線條。以襯墊納帕皮革打造的包體挺度十足，在精緻輪廓中藏有充足容量，讓「小包也能很能裝」成為日常實用選項。

Peekaboo ISeeU Petite同時兼具手提與斜背功能，讓穿搭更具彈性，也呼應當代女性在不同場景之間自由切換的需求。周子瑜無論是街頭漫步、聚餐行程，甚至結束台灣行前往機場時，都選擇以這款包作為搭配重點，展現其高度百搭與實用性。

而成員Sana日前驚喜現身台北101，出席Polo Ralph Lauren 所舉辦的Polo Play 春夏限定快閃店活動。Sana身穿水洗丹寧套装現身，十分親切微笑，並與現場超過千名粉絲問好，暖心表示：「我這次能來台灣參加Polo Play快閃店開幕，真的感覺非常開心，作為形象大使，平常就喜歡這個系列的包款。」