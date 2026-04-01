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全台首座Louis Vuitton彩妝沙龍降臨台北！最熱賣TOP 3唇膏色號公開

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Louis Vuitton,彩妝,唇膏,眼影,精品,美妝,嬌蘭 。（圖／記者李薇攝）

Louis Vuitton,彩妝,唇膏,眼影,精品,美妝,嬌蘭。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

Louis Vuitton的彩妝系列在去年8月進軍台灣之後，立刻吸引許多粉絲朝聖，時隔近8個月，4月2日即將在台北微風信義專門店2樓開設全台首個La Beauté彩妝實驗沙龍，打造彩妝之殿、幻妝體驗區、妝藝巧手三大體驗區，整體空間不僅應用LV Rouge #854路易紅打造，更是將經典Monogram符碼融入牆面、陳列妝台，每個細節無不展現精緻氛圍。

Louis Vuitton,彩妝,唇膏,眼影,精品,美妝,嬌蘭。（圖／品牌提供）

Louis Vuitton,彩妝,唇膏,眼影,精品,美妝,嬌蘭。（圖／品牌提供）

Louis Vuitton,彩妝,唇膏,眼影,精品,美妝,嬌蘭 。（圖／記者李薇攝）

Louis Vuitton,彩妝,唇膏,眼影,精品,美妝,嬌蘭 。（圖／記者李薇攝）

一踏進La Beauté彩妝實驗沙龍中央一座巨大的四葉花卉Monogram印入眼簾，四個葉片分別擺放著4款不同的彩妝系列，包括55色的LV Rouge唇膏（霧面、絲緞兩種質地）、10支潤唇膏以及8款眼影盤，不僅一次可以在此試用到全部品項，還獨家引入幻妝體驗區，透過專屬的臉部辨識科技，可以直接數位換妝，找到心儀的色選，同時也會有專屬私人空間，有彩妝造型師親手打造質感妝容。

Louis Vuitton,彩妝,唇膏,眼影,精品,美妝,嬌蘭 。（圖／記者李薇攝）

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Louis Vuitton,彩妝,唇膏,眼影,精品,美妝,嬌蘭 。（圖／記者李薇攝）

Louis Vuitton也針對旗下唇膏系列分享台灣熱賣色選：LV Rouge唇膏#203 Rose Odyssée瑰麗旅程（霧面）、202 Glorious Quest榮耀使命（絲緞）、#108 Silk And Spice絲路香韻（絲緞）都極受歡迎；台灣女性熱愛的潤唇膏，除了#000無色款之外，#020、#030、#031也都很人氣。

Louis Vuitton,彩妝,唇膏,眼影,精品,美妝,嬌蘭 。（圖／記者李薇攝）

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在美妝界擁有高奢地位的嬌蘭在近期也為旗下熱賣的KISSKISS法式之吻系列增添了極致柔霧唇膏，光是從外形上就與同系列姊妹單品有極大不同，不走方正設計，改以非常細緻的金色管身展現出奢華氛圍，六角形蜂巢設計呼應品牌經典蜂王乳成分，即使是柔霧感的唇膏質地，也加入蜂蜜、蜂王乳跟蜂膠，20色在為雙唇增添紅潤之餘，還擁有保養修護效果。

Louis Vuitton,彩妝,唇膏,眼影,精品,美妝,嬌蘭。（圖／品牌提供）

另外，這次在科技上也全面進步「高分子鎖色網膜科技」讓唇膏擁有極高的飽和度，同時可以更服貼於雙唇，並且低沾染，讓完美唇色擁有更為持久的妝效，而且質地輕盈不厚重，一整天帶妝也絲毫沒有負擔感；甚至連膏體都是由嬌蘭香氛創意總監兼調香師戴芬·潔克重新詮釋，細膩柔和的蜂蜜香調揉和橙花、香草，給人柔軟溫潤的質感。

Louis Vuitton,彩妝,唇膏,眼影,精品,美妝,嬌蘭。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Louis Vuitton, 彩妝, 唇膏, 眼影, 精品, 美妝, 嬌蘭

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