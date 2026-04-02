許光漢代言NIKE帥照曝光！親曬鬆餅神鞋Moon Shoe　男神同款準備斷貨

記者鮑璿安／ 綜合報導

許光漢又再度拿下全新代言！正式加入 NIKE 大家庭，雙方也宣告展開長期合作關係，隨著消息曝光，全新形象照同步釋出，由他親自上腳經典跑鞋「Moon Shoe」，帥度簡直再度創新高。許光漢也表示，「我平常的穿搭比較簡單，所以像 Moon Shoe 這樣經典又乾淨的設計，其實很容易就能融入日常，也會讓整體更有個性。」

▲ 許光漢親自上腳經典跑鞋「Moon Shoe」，帥度簡直再度創新高 。（圖／品牌提供）

畫面中的許光漢，以簡約卻帶點學院感的造型亮相，格紋襯衫搭配寬版短褲，整體輪廓乾淨俐落，腳上的白底黑勾球鞋Moon Shoe成為視覺焦點。私下就是鞋控的他也直言，「球鞋對我來說非常重要，甚至會影響一天的心情。我喜歡乾淨、簡潔的穿搭，所以一雙喜歡的鞋子，反而會變成整體的重點。」此外，他也透露自己堅持每日運動，像是跑步和健身，讓身體養成力量與節奏的習慣。

說到這雙鞋，就不得不提它的傳奇起點，1971年，Nike共同創辦人Bill Bowerman為了解決跑者抓地力問題，靈感竟來自家中的鬆餅機，將聚氨酯倒入模具，打造出具有格紋的鞋底，也就是後來改變跑鞋歷史的「鬆餅格紋」。這種結構不只提升抓地力，也讓鞋底更輕盈，成為當時跑鞋界的重大突破。當年甚至因為鞋底踩在地上的痕跡像月球足跡，而被命名為「Moon Shoe」，從此成為Nike歷史中最具代表性的存在之一。如今全新的Moon Shoe 首發配色將於 4月13日於Nike 臺北品牌體驗店搶先發售，在這雙許光漢同款斷貨之前，粉絲們要趕快入手了。

與此同時，UNIQLO於2026夏季持續以「LifeWear」為核心，攜手15周年品牌大使許光漢推出全新形象企劃，許光漢在海邊、室內場景中演繹各種實穿百搭的新品，簡直養眼到不行。在城市街景中，許光漢以UNIQLO and JW ANDERSON聯名「雙色T恤」搭配話題的UNIQLO :C 繭型褲，上身合身、下身放寬的輪廓比例，營造俐落且不失鬆弛感的視覺效果。雙色拼接設計則為基礎單品注入細節亮點，使簡約造型依然具備辨識度，呼應本季以「撞色疊搭」為主軸的穿搭趨勢。

▲許光漢以UNIQLO and JW ANDERSON聯名「雙色T恤」搭配話題的UNIQLO :C 繭型褲。（圖／品牌提供）





▲UNIQLO :C 繭型褲。（圖／品牌提供）