疊穿衣服尺寸怎麼選？3個關鍵其實不用買大一號

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近年穿搭很流行「疊穿」，像是T恤外面加襯衫，或是在襯衫外面再搭針織或西裝外套，層層堆疊的造型看起來既有細節，也能讓整體穿搭多出幾分變化，不過很多人在嘗試疊穿時，第一個疑問往往是尺寸到底該怎麼選，直覺上似乎會覺得既然要穿很多層衣服，那尺寸就應該買大一點才不會卡卡，但其實現在不少時尚編輯與造型師更常用的方式反而是：疊穿時選擇同尺寸的單品，當每件衣服都維持原本設計的比例時，層層疊在一起的線條會更乾淨，也更容易呈現俐落的層次感。

同尺寸疊穿，內層更容易露出來

很多人以為疊穿要有層次，就必須把衣服買大一號，但實際上當版型被放大後，袖口、衣襬與領口的差異會變得不明顯，層次反而被模糊，相反的，當每件衣服都維持正常尺寸時，不同單品之間的長度與比例就會自然被凸顯，例如T恤的下擺從襯衫下方露出一點點，或是襯衫領口從針織上衣裡面探出來，這些細節正是疊穿最迷人的地方，很多時髦人士的疊穿造型看起來乾淨俐落，其實正是因為內層衣服能夠被清楚看見，讓整體層次變得有節奏，而不是全部堆在一起。

疊穿重點在「露出比例」

如果仔細觀察時裝秀或街拍造型，你會發現很多疊穿其實都非常簡單，但比例非常精準，內層衣服通常會稍微露出一點下擺、袖口或領口，而外層則維持清楚的輪廓，讓整體看起來既有層次又不凌亂。當每件單品的版型比例都維持原本設計時，衣服之間自然會形成細微的長度差異，而這些差異正好讓內層被看見，透過這些剛剛好的露出，讓造型多出幾分精緻的細節。

疊穿真正的關鍵是比例

如果想開始嘗試疊穿，其實不需要重新買一整套衣服，很多日常單品就能搭出層次，最常見的穿法，就是在簡單的T恤外面加上一件襯衫，讓T恤下擺微微露出來，整體看起來就會比單穿襯衫更有細節，另一種很經典的搭配，是襯衫外面再疊一件針織上衣，當襯衫領口和袖口稍微露出時，整體造型會多出一點學院風的層次感，如果天氣再冷一點，也可以在針織衫與針織衫的疊搭，當內層的領口與下襬被看見時，整體造型就會形成非常乾淨的雙層比例！

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