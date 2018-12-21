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「微高領」3穿搭技巧　先從知性黑、優雅白下手　

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▲微高領穿搭。（圖／FACY 提供） 

你是否也是一想到日本女生就會容易聯想至溫柔優雅的印象，然而這份氣質其實就隱藏在每日穿搭的細節中。

進入秋冬，觀察街頭的日本女生可以發現選擇純色針織上衣搭配的人不在少數。以合身版型的微高領上衣搭配日常衣著就可以營造出優雅而內斂的印象，各種場合都擺搭的特點也對微高領單品讓人愛不釋手。喜愛簡約的你，不妨先從黑白兩色開始著手穿搭吧。

黑色微高領上衣

▲微高領穿搭。（圖／FACY 提供）

黑色微高領上衣 X 格紋褲

細格紋毛呢褲款可說是秋冬的必備款式，復古又經典的印象搭配上黑色微高領上衣恰到好處。鞋款可以選擇樂福鞋帶出俐落造型中的中性氣質，低調卻不失搶眼度。

▲微高領穿搭。（圖／FACY 提供）

黑色微高領上衣 X 大方格紋圓裙

黑色針織衣與格紋單品相配總是經典，大方格圖案有別於細格紋，呈現的是較為復古而俏皮的氣質。若覺得上身的單色色彩有些單調的話，可以配上同色系的貝雷帽添增造型的豐富度。

米白色微高領上衣

▲微高領穿搭。（圖／FACY 提供）

米白微高領上衣 X 碎花長裙

米白色的薄透毛衣不僅能為面容增添好氣色，還有著不招搖的可愛女人味，與對比色系的黑色印花長裙搭配表現秋冬時節的大人感印象。

▲微高領穿搭。（圖／FACY 提供）

米白微高領上衣 X 米色吊帶長褲

細吊帶的連身長褲保有俏皮的活力氛圍，而高腰的設計則是賦予衣著高雅的女士氣質。清爽的大地色調褲款選擇微高領的上衣一起穿搭，柔和的脖子與肩膀線條為整體感更添溫柔印象。

Photo : WEAR

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關鍵字：

FACY Ladies, FACY, 秋冬, 女生穿搭, 高領, 毛衣
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