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聖誕倒數7天／365天辛苦了！萬元入手香奈兒　厭世心情通通飛走

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▲▼CHANEL香奈兒。（圖／翻攝CHANEL官網）

▲對自己說聲2018年辛苦了，買一個香奈兒犒賞自己，所有厭世的心情都會立刻飛走，一整年的辛勞都值得。（圖／翻攝官網）

記者張妤瑄／台北報導　圖／品牌提供

聖誕節即將進入倒數，年底的時候花一點小錢犒賞自己的辛勞很可以，平日不敢下手買的CHANEL（香奈兒），現在下手買下去，擁有可愛又迷人的「小香」後，一整年下來的辛苦、所有厭世的情緒通通飛走，一切都值得了！

印象中要入手CHANEL，沒準備個10萬元無法入門，但其實CHANEL並非如此高不可攀，耶誕節前《ET FAHION》為妳搜羅7款小資族負擔得起的香奈兒，或許不是超大單品，但女人彰顯「質感」靠的就是這些小細節啊！

【1】仕女郵票造型珠飾樹脂別針，售價NT$18,300元。

▲▼CHANEL。（圖／CHANEL提供）

郵票造型別針，上面有香奈兒女士的側臉，還有對香奈兒來說很重要的珍珠與數字5元素。

【2】古金色金屬鑲嵌珍珠藍色樹脂別針，售價NT$19,500元。

▲▼CHANEL。（圖／CHANEL提供）

精緻的香奈兒別針，別上針織外套或是穿搭配件上，千元單品也能立刻升級成萬元質感。

【3】藍白交織斜紋軟呢貝雷帽，售價NT$21,700元。

▲▼CHANEL。（圖／CHANEL提供）

貝雷帽風潮尚未退燒，藍白配色正好能點亮秋冬暗色系穿著，且又能搭配春夏亮色系穿搭，堪稱質感的百搭配件。

【4】粉色斜紋軟呢貝雷帽，售價NT$24,300元。

▲▼CHANEL。（圖／CHANEL提供）

貝雷帽是這幾季的重點穿搭單品，粉色款能塑造一股溫柔女性風格。

【5】紅色CC Logo草邊平底穆勒鞋，售價NT$24,300元。

▲▼CHANEL。（圖／CHANEL提供）

穆勒鞋這幾季有多紅無需贅述，為了即將到來的春夏，年底入手一雙草編款，絕對不會太過分。

【6】黑白格紋斜紋軟呢貝雷帽，售價NT$28,100元。

▲▼CHANEL。（圖／CHANEL提供）

預算多一點點的話，入手黑白斜紋軟呢，絕對是想找經典款的好選擇。

【7】黑白CHANEL 31手拿包，售價NT$56,800元。

▲▼CHANEL。（圖／CHANEL提供）

誰說香奈兒包包要10萬才能有，31新款對小資女來說不算一個太大負擔。黑白菱格紋經典款，年底跑趴拿著出街，絕對能接收到超多好友們的羨慕眼光。心一橫，買下去絕不後悔。

關鍵字：

CHANEl, 香奈兒, 聖誕節, 耶誕節, 聖誕倒數, 2018聖誕節, 2018耶誕節
fashion.net

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