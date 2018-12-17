fb ig video ETtoday search mobile

南韓女星韓志旼凍齡的秘密　喝「香蕉醋」維持緊緻小V臉

> >

▲▼ 美到沒天理，真不敢相信她36歲了！我們都老了，女星韓志旼美貌停在20出頭的祕密是...。（圖／記者汪卉芸攝）

有在追韓劇的你，對韓志旼一定不陌生！從大長今到現在，為什麼我們都老了，她的美貌還停在20出頭，尤其是最近正在熱播《認識的妻子》，她的女高中扮相可說是史上最合理，一起來看看她是怎麼辦到的？

＃每日進行馬拉松護膚

▲▼ 美到沒天理，真不敢相信她36歲了！我們都老了，女星韓志旼美貌停在20出頭的祕密是...。（圖／記者汪卉芸攝）

▲韓志旼在南韓是出了名的天然美女，不僅是她，連姐姐、媽媽的顏值都超高。

▲▼ 美到沒天理，真不敢相信她36歲了！我們都老了，女星韓志旼美貌停在20出頭的祕密是...。（圖／記者汪卉芸攝）

▲她的好肌膚有目共睹，除了天生好底子，後天更付出很多努力。

絕不要相信美貌是天生的，尤其到了一定的年紀，除了好基因還得靠一點努力。

她曾經表示，護膚和演戲和生活都是一樣的，花費的時間和得到效果一定成正比，她每天保養至少要半小時，從清潔洗臉到保濕乳霜都得一一做足，每個保養程序還必須間隔2～3分鐘，肌膚吸收了再做下一步，當肌膚缺水時，更會以化妝棉沾乳液，以拍打的方式幫助吸收。

＃不拍戲就是素顏狀態

▲▼ 美到沒天理，真不敢相信她36歲了！我們都老了，女星韓志旼美貌停在20出頭的祕密是...。（圖／記者汪卉芸攝）

▲先上一層飾底乳打底，接著粉底薄薄塗一層就好。

▲▼ 美到沒天理，真不敢相信她36歲了！我們都老了，女星韓志旼美貌停在20出頭的祕密是...。（圖／記者汪卉芸攝）

▲在睫毛夾上先抹一點凡士林再夾睫毛，眼神就會柔柔亮亮。

拍戲回家後第一件事就是卸妝，讓肌膚回歸素顏狀態，不管再怎麼累一定會卸妝，就像她一定會洗卸完畢再登機，在飛機就是準備就寢。私下的她和螢光幕前的面貌很不同，喜歡自己自然的模樣。若是素顏情況臨時有約，她也只會做足三件事，就是飾底乳→粉底→夾睫毛，只需要簡單步驟，就可以很有精神。

＃喜歡運動但無關減肥

▲▼ 美到沒天理，真不敢相信她36歲了！我們都老了，女星韓志旼美貌停在20出頭的祕密是...。（圖／記者汪卉芸攝）

▲36歲的童顏女星，歲月幾乎沒在臉上留下痕跡。

身為演員，其實並不害怕年齡增長，但外貌變化還有體力維持，還是需要費一點心力，所幸她有做瑜珈、皮拉提斯的習慣，喜歡自己運動後的紅潤肌膚。常有人問她童顏的秘訣，她說除了運動就是要保持正面思考，換個想法就不會煩燥。

＃消水腫自有一套

▲▼ 美到沒天理，真不敢相信她36歲了！我們都老了，女星韓志旼美貌停在20出頭的祕密是...。（圖／記者汪卉芸攝）

▲靠運動和擇食維持身材，維持緊緻的小V臉。

韓志旼屬於臉容易水腫的體質，多年來也養成一套消除水腫的方法，除了維持運動、再餓也不吃泡麵外，她更食用香蕉醋來消水腫，因為香蕉的鉀含量高，不僅能幫助體內循環，飯後喝也能達到減重效果，也經常去汗蒸幕大量排汗，消水腫同時幫助明亮氣色。

香蕉醋怎麼做？

步驟1.將醋、砂糖用1：1比例攪拌均勻，放入切片香蕉。

步驟2.在室溫中靜置24小時。

步驟3.冷藏冰箱兩週後即能食用。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

延伸閱讀

艾莉絲：「別學法國女人的妝扮，做自己最特別。」38歲的她狀態好到讓外國人都驚訝！

跟周慧敏比誰敢稱自己是仙女！身材火辣、肌膚嫩白，51歲的她用「這些方法」凍齡在25

伊能靜要瘦成一道光！這樣做狂甩13kg，背影像極了兒子的女朋友

關鍵字：

Bella, 儂儂, 女星, 南韓, 少女, 凍齡, 保養
fashion.net

熱門文章

聖誕倒數7天／365天辛苦了！萬元入手香奈兒　厭世心情通通飛

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

HOT・Stuff／小鹿斑比跳上側背包　Cath Kidston新聯名太勸敗

陳冠希、陳柏霖搶穿的Ralph Lauren潮服　只有這裡買得到

LV「時空・錦・囊」展覽免費看　賞完古董箱拿限定明信片

凱特王妃愛用的10款經典沐浴油一次擁有

雙唇像是玻璃糖紙一樣澎潤！M·A·C全新染唇露12小時不脫妝

卡哇伊Hello Kitty貓頭變鞋舌！快揪姐妹一起裝可愛

Marc Jacobs與柯達聯名推濾鏡App　隨手拍出超美底片照

ET Fashion

推薦閱讀

林志玲撞衫陳庭妮！　同件洋裝穿出「大兩個Size」的臃腫感

8成的人都搞錯！香水別噴手腕，改噴這「2個地方」香味更持久

房間超亂的人才懂得6件事　椅子不是拿來坐，是拿來堆衣服的

狂！陳冠希打造「兵馬俑鞋」　周杰倫、周湯豪搶著穿 交往前先伸手！研究︰女生「食指比無名指長」容易出軌 東京4大燈海美到讓你拍不停！冰雪奇緣秀浪漫登場 保養無感？搞懂4個「毛孔類型」實現無瑕美肌 趙薇瘦一大圈！穿黑紗洋裝合體五阿哥　比20年前《還珠》更美了 專家教戰！最強洋蔥式穿法「只要3層」這樣做　保暖又不悶熱 南韓下探零下7度　IU豪撒2萬元買毛帽裝可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面