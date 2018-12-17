南韓女星韓志旼凍齡的秘密　喝「香蕉醋」維持緊緻小V臉

有在追韓劇的你，對韓志旼一定不陌生！從大長今到現在，為什麼我們都老了，她的美貌還停在20出頭，尤其是最近正在熱播《認識的妻子》，她的女高中扮相可說是史上最合理，一起來看看她是怎麼辦到的？

＃每日進行馬拉松護膚

▲韓志旼在南韓是出了名的天然美女，不僅是她，連姐姐、媽媽的顏值都超高。

▲她的好肌膚有目共睹，除了天生好底子，後天更付出很多努力。

絕不要相信美貌是天生的，尤其到了一定的年紀，除了好基因還得靠一點努力。

她曾經表示，護膚和演戲和生活都是一樣的，花費的時間和得到效果一定成正比，她每天保養至少要半小時，從清潔洗臉到保濕乳霜都得一一做足，每個保養程序還必須間隔2～3分鐘，肌膚吸收了再做下一步，當肌膚缺水時，更會以化妝棉沾乳液，以拍打的方式幫助吸收。

＃不拍戲就是素顏狀態

▲先上一層飾底乳打底，接著粉底薄薄塗一層就好。

▲在睫毛夾上先抹一點凡士林再夾睫毛，眼神就會柔柔亮亮。

拍戲回家後第一件事就是卸妝，讓肌膚回歸素顏狀態，不管再怎麼累一定會卸妝，就像她一定會洗卸完畢再登機，在飛機就是準備就寢。私下的她和螢光幕前的面貌很不同，喜歡自己自然的模樣。若是素顏情況臨時有約，她也只會做足三件事，就是飾底乳→粉底→夾睫毛，只需要簡單步驟，就可以很有精神。

＃喜歡運動但無關減肥

▲36歲的童顏女星，歲月幾乎沒在臉上留下痕跡。

身為演員，其實並不害怕年齡增長，但外貌變化還有體力維持，還是需要費一點心力，所幸她有做瑜珈、皮拉提斯的習慣，喜歡自己運動後的紅潤肌膚。常有人問她童顏的秘訣，她說除了運動就是要保持正面思考，換個想法就不會煩燥。

＃消水腫自有一套

▲靠運動和擇食維持身材，維持緊緻的小V臉。

韓志旼屬於臉容易水腫的體質，多年來也養成一套消除水腫的方法，除了維持運動、再餓也不吃泡麵外，她更食用香蕉醋來消水腫，因為香蕉的鉀含量高，不僅能幫助體內循環，飯後喝也能達到減重效果，也經常去汗蒸幕大量排汗，消水腫同時幫助明亮氣色。

香蕉醋怎麼做？

步驟1.將醋、砂糖用1：1比例攪拌均勻，放入切片香蕉。

步驟2.在室溫中靜置24小時。

步驟3.冷藏冰箱兩週後即能食用。

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