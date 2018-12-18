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2019必收夯鞋盤點　Yeezy全新「夜光」配色、Air Jordan 11「Bred」回歸

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編輯／Duke

圖／翻攝自Sneaker News、febbuy、hypebeast、nike、YEEZY MAFIA、Twitter@kanyewest

即將迎來新的一年，當紅鞋款也跟著換新，除了Nike Vapormax第三代、Yeezy全新鞋型曝光，經典的Air Jordan 11黑紅配色也即將回歸，以下盤點了2019年5雙焦點鞋款，就用新鞋迎接新的一年吧！

1. Air Jordan 11「Bred」

今年底Air Jordan 11「Concord」配色海量回歸，馬上就迎來同樣經典的「Bred」配色發售消息，據悉將於2019年發售，睽違7年後再度復刻，將比照「Concord」把鞋跟的「23」改為「45」字樣，價錢約落在台幣7,200元左右。

▲2019球鞋盤點。（圖／翻攝自Sneaker News、febbuy、hypebeast、nike、YEEZY MAFIA、Twitter@kanyewest）

2. Yeezy Boost 700 VX

Kanye West近日上腳一雙全新鞋型Yeezy Boost 700 VX，從圖片上看來，是以Yeezy Boost 700為藍本，在側面加入「700」字樣，並帶有3M反光設計，是由設計師Christian Tresser與Yeezy設計總監Steven Smith聯手打造，將老爹鞋風潮延燒至2019年。

▲2019球鞋盤點。（圖／翻攝自Sneaker News、febbuy、hypebeast、nike、YEEZY MAFIA、Twitter@kanyewest）

3. Yeezy Boost 700「Salt」、「Analog」

Yeezy Boost 700將在2019年推出「Salt」、「Analog」兩款全新配色，與初代由藍、黑、橘打造的繽紛配色不同，將主打灰白、米白等低調配色，將作為Yeezy Season 8的一部分，也會推出童鞋版本，並於明年春季正式販售。

▲2019球鞋盤點。（圖／翻攝自Sneaker News、febbuy、hypebeast、nike、YEEZY MAFIA、Twitter@kanyewest）

▲2019球鞋盤點。（圖／翻攝自Sneaker News、febbuy、hypebeast、nike、YEEZY MAFIA、Twitter@kanyewest）

4. Off-White x Nike Air Force 1

Off-White x Nike Air Force 1 全黑及螢光黃配色為2018年壓軸鞋款，接著Off-White主理人Virgil Abloh又釋出藍色版本發售消息，全藍配色、銀色Swoosh Logo以及紅色防盜扣搭在一起相當搶眼，將在明6月芝加哥當代藝術博物館的展覽上登場，且會是展覽限定款，入手難度相當高。

▲2019球鞋盤點。（圖／翻攝自Sneaker News、febbuy、hypebeast、nike、YEEZY MAFIA、Twitter@kanyewest）

5. Nike Air VaporMax 2019

新款Air Vapormax將於2019年1／1首先推出「Black」、「Metallic Gold」兩款配色，一樣採用氣墊外露設計，鞋面改用今年火紅的「半透明」材質打造，而在2.0版本改到斜後方的Nike Swoosh Logo，則改回到正中間、以較小的Logo呈現，在鞋舌處有著明顯的「VM-2019」字樣，意味著這是2019年推出的新版Vapormax。

▲2019球鞋盤點。（圖／翻攝自Sneaker News、febbuy、hypebeast、nike、YEEZY MAFIA、Twitter@kanyewest）

▲2019球鞋盤點。（圖／翻攝自Sneaker News、febbuy、hypebeast、nike、YEEZY MAFIA、Twitter@kanyewest）

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關鍵字：

2019, jordan, nike, adidas, yeezy, 球鞋
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