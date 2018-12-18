2018「收入最高模特兒」排行榜出爐！第一名狂撈6億，哈蒂德姊妹都追不上

編輯／Ann

美國知名商業雜誌富比士，近日公佈了「2018 收入最高模特」榜單，統計從去年6月至今年6月，一年來各大模特兒的收入。第一名則落在Kendall Jenner（坎達兒•珍娜） 以$2,250 萬美元約6億台幣天價收入名列第一。

▲坎達兒•珍娜蟬聯收入最高模特第一名。（圖／翻攝自坎達兒•珍娜IG）

Kendall Jenner（坎達兒•珍娜）是美國名媛金•卡戴珊同母異父的妹妹，曾被時尚雜誌哈潑時尚（Harper's Bazaar）稱為「社交媒體寵兒（"Social Media Modeling"）」，在IG上更是擁有超過一億粉絲追蹤。年僅23歲的她話題性十足，已經是第二年奪得收入最高模特寶座，主要收入來源於 adidas、雅詩蘭黛等品牌。

▲卡莉克勞斯拿下第二名，事業愛情都得意。（圖／翻攝自卡莉•克勞斯IG）

第二名則是Karlie Kloss（卡莉•克勞斯）以 $1,300 萬美元甩到第二名，不過成績依舊亮眼，今年剛宣佈結婚喜訊的她，和老公約書亞•庫許納相戀6年悄悄完成婚禮，果然是事業愛情都得意。

▲ Gigi & Bella Hadid姐妹都上榜 。（圖／翻攝自吉吉·哈蒂德 & 貝拉・哈蒂德IG）

時尚圈最紅姊妹花就屬 Gigi & Bella Hadid ，此次排名分別位列第 7 和第 8 位，以$950 萬美元、$850 萬美元上榜。其實Gigi一直很努力，從一開始踏入模特圈被批評體型太胖，不過絲毫不被流言影響，甚至寫下公開信反擊，表示自己很喜歡現在的體態，也讓人感受到Gigi 率性的一面，才有現在亮眼的成績單。

富比士2018 收入最高模特榜單

1. Kendall Jenner：$2,250 萬美元

2. Karlie Kloss：$1,300 萬美元

3. Chrissy Teigen：$1,150 萬美元

= Rosie Huntington-Whitely：$1,150 萬美元

5. Gisele Bundchen：$1,000 萬美元

= Cara Delevingne：$1,000 萬美元

7. Gigi Hadid：$950 萬美元

8. Bella Hadid：$850 萬美元

= Joan Smalls：$850 萬美元

10. Doutzen Kroes：$800 萬美元

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App