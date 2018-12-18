fb ig video ETtoday search mobile

2018「收入最高模特兒」排行榜出爐！第一名狂撈6億，哈蒂德姊妹都追不上

> >

編輯／Ann

美國知名商業雜誌富比士，近日公佈了「2018 收入最高模特」榜單，統計從去年6月至今年6月，一年來各大模特兒的收入。第一名則落在Kendall Jenner（坎達兒•珍娜） 以$2,250 萬美元約6億台幣天價收入名列第一。

▲模特。（圖／翻攝自IG）

▲坎達兒•珍娜蟬聯收入最高模特第一名。（圖／翻攝自坎達兒•珍娜IG）

Kendall Jenner（坎達兒•珍娜）是美國名媛金•卡戴珊同母異父的妹妹，曾被時尚雜誌哈潑時尚（Harper's Bazaar）稱為「社交媒體寵兒（"Social Media Modeling"）」，在IG上更是擁有超過一億粉絲追蹤。年僅23歲的她話題性十足，已經是第二年奪得收入最高模特寶座，主要收入來源於 adidas、雅詩蘭黛等品牌。

▲模特。（圖／翻攝自IG）

▲卡莉克勞斯拿下第二名，事業愛情都得意。（圖／翻攝自卡莉•克勞斯IG）

第二名則是Karlie Kloss（卡莉•克勞斯）以 $1,300 萬美元甩到第二名，不過成績依舊亮眼，今年剛宣佈結婚喜訊的她，和老公約書亞•庫許納相戀6年悄悄完成婚禮，果然是事業愛情都得意。

▲模特。（圖／翻攝自IG）

▲模特。（圖／翻攝自IG）

▲ Gigi & Bella Hadid姐妹都上榜 。（圖／翻攝自吉吉·哈蒂德 & 貝拉・哈蒂德IG）

時尚圈最紅姊妹花就屬 Gigi & Bella Hadid ，此次排名分別位列第 7 和第 8 位，以$950 萬美元、$850 萬美元上榜。其實Gigi一直很努力，從一開始踏入模特圈被批評體型太胖，不過絲毫不被流言影響，甚至寫下公開信反擊，表示自己很喜歡現在的體態，也讓人感受到Gigi 率性的一面，才有現在亮眼的成績單。

富比士2018 收入最高模特榜單

1. Kendall Jenner：$2,250 萬美元
2. Karlie Kloss：$1,300 萬美元
3. Chrissy Teigen：$1,150 萬美元
= Rosie Huntington-Whitely：$1,150 萬美元
5. Gisele Bundchen：$1,000 萬美元
= Cara Delevingne：$1,000 萬美元
7. Gigi Hadid：$950 萬美元
8. Bella Hadid：$850 萬美元
= Joan Smalls：$850 萬美元
10. Doutzen Kroes：$800 萬美元

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

富比士, 天價, 收入, 模特, 排行榜, 坎達兒•珍娜
fashion.net

熱門文章

聖誕倒數7天／365天辛苦了！萬元入手香奈兒　厭世心情通通飛

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

HOT・Stuff／小鹿斑比跳上側背包　Cath Kidston新聯名太勸敗

陳冠希、陳柏霖搶穿的Ralph Lauren潮服　只有這裡買得到

LV「時空・錦・囊」展覽免費看　賞完古董箱拿限定明信片

凱特王妃愛用的10款經典沐浴油一次擁有

雙唇像是玻璃糖紙一樣澎潤！M·A·C全新染唇露12小時不脫妝

卡哇伊Hello Kitty貓頭變鞋舌！快揪姐妹一起裝可愛

Marc Jacobs與柯達聯名推濾鏡App　隨手拍出超美底片照

ET Fashion

推薦閱讀

房間超亂的人才懂得6件事　椅子不是拿來坐，是拿來堆衣服的

好萊塢史上最強肌肉男星Top30　水行俠慘輸美國隊長、巨石強森也被狠甩在後

林志玲被陳庭妮撞衫　穿出「大兩個Size」的膨脹感

楊謹華200萬婚戒曝光！　被寶格麗套牢當「陳太太」 IKEA百元店9大「隱藏好物」　ＣＰ值破表教你內行買 穿上立刻長高5公分！　楊冪靠兩招駕馭adidas Originals老爹鞋 【奧斯塔羅】努力許久都不見起色，我該選擇放棄嗎？ 8成的人都搞錯！香水別噴手腕，改噴這「2個地方」香味更持久 Daniel Wong在餐桌上走秀　張景嵐被迷惑想敗家 宋茜得罪造型師穿成「摔跤選手」　被狠批「虎背熊腰」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面