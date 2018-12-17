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2018環球小姐超狂變裝！扛廟宇走秀、還扮美少女戰士

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編輯／Ann 圖／美聯社、路透

2018環球小姐（Miss Universe 2018）10日在泰國舉行開幕儀式，共有94國佳麗共襄盛舉。不過除了佳麗的顏值成為看點，各國的奇裝異服更是引起不少討論，魚尾女妖、月光仙子、大象全都有，競爭激烈你投誰一票？

# 最狂仙子

94國佳麗想脫穎而出，勢必拿出自家特色。首先登場的是秘魯小姐，先說這身打扮算是此次比賽中輕微浮誇的，越來越精彩，大家要做好觀看準備。

秘魯小姐此次裝扮的是魚尾女妖，據說女妖時常用聲音魅惑男人。因此在造型設計上摘了很多不同種類的樹葉，加上全亮片的超大魚尾，像是直接從海中游出來比賽，絕對是華麗第一名。

▲環球小姐。（圖／美聯社）

▲秘魯小姐魚尾女妖。（圖／美聯社）

相信大家一定很期待日本選手會拿出什麼服裝，果然沒讓觀眾失望，此次日本佳麗就換上了知名動畫「美少女戰士」的人物月光水手登場，經典雙馬尾搭配「666」的手勢。一席少女制服亮相，短裙配上紅色高跟鞋，不說絕對不知道是環球小姐典禮，還以為走進了漫畫秀場，動漫迷一定被擄獲。

▲環球小姐。（圖／美聯社）

▲日本小姐月光水手。（圖／美聯社）

# 傳統服飾超吸睛

接下來登場的是老撾佳麗的傳統服飾，原來只有一個人，還以為是三個人同台呢！不過佳麗一人扛起這重量的服飾，也算是有練過了。從頭到腳都是黃金，頭飾和鞋子都閃瞎雙眼，再加上自信滿滿的微笑，她不得獎真的太過分。

▲環球小姐。（圖／美聯社）

▲老撾佳麗的傳統服飾。（圖／美聯社）

觀眾們打起精神，大象來了！地主隊的泰國小姐當然不能輸，拿出自家的驕傲，國寶大象參賽。白金的材質加上巨大的象鼻，直接把佳麗的五官遮住，應該算是另類變裝，雖然佳麗很敬業的露出美腿，不過能看出每一步都走的很艱難，要選環球小姐果然不容易。

▲環球小姐。（圖／美聯社）

▲泰國小姐大象裝。（圖／美聯社）

烏拉圭小姐同樣帶著動物出場，藍色超大蝴蝶翅膀，乍看還以為來到維密秀場。全身金色閃片和王冠加持，一頭烏黑長髮，頗有超模架勢。

▲環球小姐。（圖／美聯社）

▲烏拉圭小姐仿維密。（圖／美聯社）

印度小姐一樣吸睛，直接扛著廟宇出場，氣勢堪稱全場最強。頭戴傳統印度飾品，搭配紫色亮片褲，滿滿印度風席捲而來，自信笑容一個pose就完勝。

▲環球小姐。（圖／美聯社）

▲印度小姐扛著廟宇。（圖／美聯社）

在激烈的變裝秀之後，真正的決賽也在17日登場，24歲的菲律賓佳麗卡特里奧娜．葛蕾（Catriona Gray）奪得冠軍。他不僅是模特還是美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music）高材生，臉蛋智慧兼具，並且在得獎時表示，環球小姐就像「舉著一支燃燒的火把，照亮全世界的人們。」也讓人看到環球小姐除了美麗之外的一面。

▲環球小姐。（圖／路透）

▲2018環球小姐冠軍由菲律賓佳麗卡特里奧娜．葛蕾拿下。（圖／路透）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

環球小姐, 泰國, 佳麗, 2018, 得獎, 奇裝異服
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