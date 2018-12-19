LOUIS VUITTON「時空・錦・囊」展覽！原來第一個行李箱長這樣

▲LOUIS VUITTON「時空・錦・囊」展，在台北101水舞廣場舉辦。（圖／品牌提供）

時尚中心 / 台北報導

年度必看展覽重磅登場！LOUIS VUITTON（路易威登）和台北市政府觀光傳播局合作，在台北101水舞廣場舉辦「時空‧錦‧囊」展覽，走進展場，好像掉入LOUIS VUITTON時光機，從1854年開始的行李箱到近代的設計，原來都息息相關，用6個不同主題，訴說超過160年來的故事。

▲LOUIS VUITTON最早的行李箱是灰色。（圖／品牌提供）

LOUIS VUITTON為「時空‧錦‧囊」展覽搭起了一幢建築，一進門，便看見工匠示範製作包款，絲毫不能馬虎的工藝，在此一覽無遺。「開啟經典之門」展間中，「對照」是非常有趣的部分，過去的行李箱，都影響著近代設計，「精彩旅程，遨遊天下」則說明了LOUIS VUITTON如何在交通方式不斷演進下，滿足旅行的需求。

▲LOUIS VUITTON「時空・錦・囊」展內容十分豐富，講述著品牌歷史。（圖／品牌提供）

接著可以看到「雋永時尚」，告訴大家旅行時，時尚態度不能少，還有「路易威登與藝術」，集合了LOUIS VUITTON與不同藝術家聯手設計的包款，也有使用LOUIS VUITTON作品的藝術界人士，其中鄧麗君的Speedy包，是難得一見的珍藏，參與展覽開幕派對的嘉賓Ella（陳嘉樺），大呼太難得，還說：「應該唱一曲《甜蜜蜜》。」

最後的「魔幻行李箱」，在展間內投射自1854年一路走到現在的歷史，包括箱子的演進、最新的服裝秀等，極具震撼力，場中央一只行李箱，是LOUIS VUITTON的象徵，也是一切的起點。

▲將過去與現在的作品對照，時空移轉但經典永存。（圖／品牌提供）

不少明星看了展覽分享心得，Ella表示如果能訂製一個LOUIS VUITTON箱，希望內部有完美分隔，她解釋：「打包行李的時候，我都要用各式各樣的分裝包，如果能幫我分隔好，讓我放好，我的人生就圓滿了。」

▲Ella看了展覽，直說太有意義。（圖／記者湯興漢攝）

對折疊床行李箱很有感的陳庭妮，看到LOUIS VUITTON與莎朗史東聯名的化妝箱，也大呼好想要，她說：「這讓所有化妝品都有自己的家，還能放首飾，好貼心，如果拍戲的時候在休息室打開，身邊的人一定會說『哇，那是什麼東西』！」

▲陳庭妮對莎朗史東設計的化妝箱情有獨鍾。（圖／記者湯興漢攝）

謝佳見是LOUIS VUITTON的超級粉絲，他最愛台北101的LOUIS VUITTON店開幕時，限定推出的茶具箱，展場中對於過去與現在作品的對比，讓他嘖嘖稱奇，如果要訂製箱子，他表示：「我想要硬殼的行李箱或衣櫥。」

▲謝佳見很想訂製硬箱。（圖／記者湯興漢攝）

LOUIS VUITTON的作品經典雋永，張軒睿對於1854年的初始設計相當有興趣，他說：「通常對於LOUIS VUITTON的印象都是Monogram系列，但看到LOUIS VUITTON第一個方形、灰色的行李箱，覺得他們真的是行李箱設計的先驅，經典永流傳，而且廣泛被大家喜愛，非常厲害。」

▲張軒睿對LOUIS VUITTON「時空‧錦‧囊」展的經典設計很有興趣。（圖／記者湯興漢攝）

「時空‧錦‧囊」展覽十分值得一探究竟，而且是免費參觀，一定要找時間去看看。

https://tw.louisvuitton.com/zht-tw/articles/time-capsule-exhibition-taipei-opening-event

TIME CAPSULE TAIPEI 「時空‧錦‧囊」展覽

地點：台北 101 水舞廣場（台北市信義區市府路45號）

日期：107年12月15日至108年1月6日

每日開放時間：11:00am – 9:00pm