半夜看會很嗨！南韓各行各業的隱藏版帥哥，讓我遇到一個吧

都說南韓是女生的天堂，不僅是購物天堂，還是盛產帥哥的風水寶地，走在南韓街頭巧遇帥哥的比例之高阿！不僅韓劇裡的歐巴、舞台上的偶像養眼，在南韓，各行各業都隱藏著天菜男神，今天儂編幫大家準備了隱藏版男神特輯，為大家趕走上班的憂鬱。

警察：Park Seongrok（박성록）

2015年時，「釜山警察」的臉書上傳警察前進校園作防止校園暴力的宣導活動影片，原本「釜山警察」是想透過多才多藝員警的自彈自唱影片來吸引大眾的視線，但引起網友們熱烈討的卻是站在後方拍手的帥氣歐巴，果然在這個看臉的世界，顏值是勝過一切阿（哀～心疼賣力演唱的警察）

警察：Choi Seungil（최승일）

曾經上過MBC綜藝《2015警察廳的人》的小鮮肉警長，顏值、身材兼具，完全不輸南韓偶像的外貌，一登場就吸引無數電視機前觀眾的視線，連他警大的教授都誇他是「外貌首席弟子」。他還拍攝在過2015警察廳宣傳寫真，只能說他存在的本身就是警察廳的驕傲。

醫生：Kim Yeongkeun（김영근）

今年29歲，身高182的他是2017南韓先生第三名，集外貌、身材、智商於一身的人生勝利組，怎能讓女生不心動，為了他儂編願意天天生病，就算嚴重到要住院也沒關係（喂）。另外，他也不吝嗇跟大家分享他的好身材，大家可以追蹤他的IG大飽眼福。

老師：Jang Sunghoon（장성훈）

1992 年出生的他在求學階段經常打工做家教（哪個學生能認真），因為顏值太高，瞬間在家教界爆紅，累積不少學生粉絲，畢竟有一個帥氣的家教老師應該是所有女孩學生時期的夢想，哪個女孩抵擋的了有顏有智商的男神。後來在2015 年他被經紀公司簽下，成為時尚模特兒。

健身教練：Jeon Taekook（전태국）

身為健身教練的전태국，身材好那是天經地義，但還能擁有一張如玩偶般的娃娃臉，那就是上天的禮物了。擁有天使的臉孔魔鬼的身材的他，大概天生就帶著要造福廣大女性同胞的使命而誕生吧！如果儂編的健身教練是他，儂編一定天天去健身房報到，絕不偷懶～

不得不說南韓真是臥虎藏龍，男神濟濟的國家，感覺在路上隨時隨地都能遇到帥哥，不知道大家是不是跟儂編一樣突然有想要移民南韓的衝動。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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