女神天心6大「保養箴言」　皮膚爆好完全看不出已過40歲

說到天心，就不得不想到她的好身材和吹彈可破的膚質，年過40卻還有那麼好的底子，除了爸媽給的好基因，還有後天的努力，從現在開始跟著她這樣做，或許女生真的也不必怕老，就讓時間永遠停在這裡吧！

1 #把身體肌膚當作臉來保養

她曾說過她每兩個星期都會做身體去角質，維持肌膚柔嫩狀態，對韓國的汗蒸幕敬謝不敏，雖然覺得很有趣，但瞧到阿珠嬤的手勁，很怕被嚕到掉了一層皮，還是自己來比較安心。

2 #卸妝後的膚況當作標準

天心的保養說來很一般，洗臉、化妝水、精華液、眼霜，晚上則是加強保濕，再疊乳液或乳霜，2~3天敷一次面膜，就是她的日常保養方式。她說卸妝後的膚況最準，每次工作回到家多少會有疲態，容易乾燥，只要卸妝後的肌膚依舊有著水感光澤，用再貴的保養品都值得。

3 #愛吃也懂吃，靠食補養身

對於吃，她表示絕對不能省，只要可以吃漂亮、吃健康的她都吃，她的肌膚那麼好，原來是每天都喝煲湯，家人每天都會燉湯，像是紅棗、枸杞、人參…等等，煮鍋好湯給她，就是家人寵愛她的方式。

4 #保養品沒有預算限制

她愛美如命，認為保養品貴有貴的道理，有效才是她追求的，可以少買一個包，但是對擦在臉上的絕不手軟，只要皮膚漂亮，一切都ok沒問題！

5 #吃到盡興、水也要喝足

和其他女星不同，天心愛吃，更不願意放棄吃，吃美食是讓她快樂的方式，有時候就連劇組的便當都能吃光光。即便她這樣吃，但水一定每天要喝足2000cc，她說水一定要盡量喝，不要害怕跑廁所，油炸的也不碰，每天必做的就是量體重，一但超標，她就會立刻暫停午餐，克制口腹之慾，以水果來代替。

6 #給保養品一點時間

常有朋友和她抱怨，她覺得保養無感，但她卻認為不要對保養品太快下結論，如果這瓶乳霜一擦就見效，反而才要擔心。她會給保養品一點時間，一陣子就用那一套，都用光了才會換牌子，絕不交替使用，這樣肌膚一有狀況才知道是哪個環節出問題。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／翻攝自天心臉書專頁

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