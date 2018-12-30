fb ig video ETtoday search mobile

女神天心6大「保養箴言」　皮膚爆好完全看不出已過40歲

> >

▲▼ 皮膚爆好，完全看不出已過40歲！女神天心的6大「保養箴言」原來是這些！（圖／bella儂儂提供） 

說到天心，就不得不想到她的好身材和吹彈可破的膚質，年過40卻還有那麼好的底子，除了爸媽給的好基因，還有後天的努力，從現在開始跟著她這樣做，或許女生真的也不必怕老，就讓時間永遠停在這裡吧！

1　#把身體肌膚當作臉來保養

▲▼ 皮膚爆好，完全看不出已過40歲！女神天心的6大「保養箴言」原來是這些！（圖／bella儂儂提供）

她曾說過她每兩個星期都會做身體去角質，維持肌膚柔嫩狀態，對韓國的汗蒸幕敬謝不敏，雖然覺得很有趣，但瞧到阿珠嬤的手勁，很怕被嚕到掉了一層皮，還是自己來比較安心。

2　#卸妝後的膚況當作標準

▲▼ 皮膚爆好，完全看不出已過40歲！女神天心的6大「保養箴言」原來是這些！（圖／bella儂儂提供）

天心的保養說來很一般，洗臉、化妝水、精華液、眼霜，晚上則是加強保濕，再疊乳液或乳霜，2~3天敷一次面膜，就是她的日常保養方式。她說卸妝後的膚況最準，每次工作回到家多少會有疲態，容易乾燥，只要卸妝後的肌膚依舊有著水感光澤，用再貴的保養品都值得。

3　#愛吃也懂吃，靠食補養身

▲▼ 皮膚爆好，完全看不出已過40歲！女神天心的6大「保養箴言」原來是這些！（圖／bella儂儂提供）

對於吃，她表示絕對不能省，只要可以吃漂亮、吃健康的她都吃，她的肌膚那麼好，原來是每天都喝煲湯，家人每天都會燉湯，像是紅棗、枸杞、人參…等等，煮鍋好湯給她，就是家人寵愛她的方式。

4　#保養品沒有預算限制

她愛美如命，認為保養品貴有貴的道理，有效才是她追求的，可以少買一個包，但是對擦在臉上的絕不手軟，只要皮膚漂亮，一切都ok沒問題！

5　#吃到盡興、水也要喝足

▲▼ 皮膚爆好，完全看不出已過40歲！女神天心的6大「保養箴言」原來是這些！（圖／bella儂儂提供）

和其他女星不同，天心愛吃，更不願意放棄吃，吃美食是讓她快樂的方式，有時候就連劇組的便當都能吃光光。即便她這樣吃，但水一定每天要喝足2000cc，她說水一定要盡量喝，不要害怕跑廁所，油炸的也不碰，每天必做的就是量體重，一但超標，她就會立刻暫停午餐，克制口腹之慾，以水果來代替。

6　#給保養品一點時間

▲▼ 皮膚爆好，完全看不出已過40歲！女神天心的6大「保養箴言」原來是這些！（圖／bella儂儂提供）

常有朋友和她抱怨，她覺得保養無感，但她卻認為不要對保養品太快下結論，如果這瓶乳霜一擦就見效，反而才要擔心。她會給保養品一點時間，一陣子就用那一套，都用光了才會換牌子，絕不交替使用，這樣肌膚一有狀況才知道是哪個環節出問題。

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／翻攝自天心臉書專頁

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

不吃炸物、7點過後不吃！女星穆熙妍「三分練七分吃」維持好身材，她的減重菜單在這裡
美到沒天理，真不敢相信她36歲了！我們都老了，女星韓志旼美貌停在20出頭的祕密是...
《延禧攻略》最美順嬪登場！31歲女星張嘉倪狀態極好，完全看不出來是兩個孩子的媽媽啊！

關鍵字：

保養, 抗老, 明星
fashion.net

熱門文章

小S搶當VALENTINO性感潮女　透膚裝若隱若現露大腿

Pre-SIHH 2019／雅典錶開放客製　快打造你的「未來戰艦錶」

說・流行／卡地亞紅盒子打開有黑白之分！變大之後歡迎拎上街

蔡依林頂綠色髒辮改當帥妹！親自公布鞋子「最大亮點」

趙薇狠減13公斤大翻紅　成BURBERRY代言人PK周冬雨

Jo Malone超絕美的醇粹古龍水　台灣賣得到！

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！「瀟灑搓手」帥到微博暴動

張鈞甯異國大方合照「男友」　帥氣姿態讓人忍不住多看兩眼

說・流行／lululemon超狂！瑜伽褲一條逾3000元照賣翻

ET Fashion

推薦閱讀

2019「4星座」愛情有狀況！雙魚孤獨病、水瓶控制欲強

容易生氣、吃東西不正常　5種症狀代表你該休長假了

時尚最高境界！同一套單品Jennie、Lisa分著穿都超帥氣

玫瑰控一定要筆記！3款玫瑰香滿滿的香氛單品必入手 麥莉晉升火辣人妻！靠一招「拜日式」2個月狠甩15公斤 男友必看！當女友大姨媽來　讓她在床上廢7天、用鼓勵代替批評 威廉凱特的聖誕派對超暖心！只邀請「他們」沒有王室成員 女神天心6大「保養箴言」　皮膚爆好完全看不出已過40歲 感情泛濫成災的星座TOP3！天秤假博愛真放電 趙麗穎《知否知否》開播！馮紹峰霸氣告白：「我對你是志在必得」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面