40款「冬季限定」質感香氛　家中瀰漫著薰衣草、玫瑰氣息，完全不想出門

在充滿寒意的冷天裡，點上一盞蠟燭，讓居家空間瀰漫暖香，光想像就覺得好幸福！在這邊精選了40款適合冬日的香氛蠟燭，從木質、辛香到果花香調，連外觀都超美超講究，美得像藝術品，送禮或犒賞自己都超實用！快用香氛蠟燭溫暖這個冬季吧，一起來看看…

L'Objet Jasmin d’Inde No.6 Three Wick Candle 茉莉藏紅花

以秘魯香脂、果子狸和檀香為基礎，融合藏紅花香料和茉莉花甜味，讓居室瀰漫一股充滿活力的東方印度氛圍。1g，£230，約NT＄9230

DIPTYQUE Ambra Stella scented candle 薰衣草安息香

安息香樹脂混合香草甜味，再以新鮮的薰衣草花香增強琥珀的基底。 190g，£53.00，約NT＄2126

Eym Rose, Geranium & Camomile Candle 玫瑰洋甘菊

用玫瑰、天竺葵和洋甘菊交織出這款暖心的香氛。220g，£39，約NT＄1560

Boy Smells Gardener Candle 番茄田園

番茄、白茶、金銀花、苦橙葉，細緻的清香，讓人想起夏天裡的田園香氣。 £32，約NT＄1280

Ellis Brooklyn Fable Candle 苦橙琥珀

用橙花、黑醋栗啟動芳香，帶出金音花、苦橙葉和紫羅蘭的美好香調，最後以清脆的琥珀和雪松作結。192.2ml，£55，約NT＄2200

Goop Edition 01 Church Candle 柏樹乳香

新鮮柏樹、平靜和微妙的乳香，混合廣藿香葉，丁香葉，香草果，紅雪松和咖啡種子的提取物混合在一起，創造木質、香料和甜味的美妙平衡。300g，£66，約NT＄2641

Acqua Di Parma Large Cube Candle Colonia 柑橘花香

西西里柑橘和花香精華的果味混合在一起，營造出溫暖甜美的香氣。保加利亞玫瑰混合英國薰衣草、迷迭香、木香檀香和廣藿香，帶來獨特的香味。1000g，£77，約NT＄3081

Aurelia Probiotic Skincare Peacefulness Candle 薰衣檸檬草

呼吸寧靜的薰衣草、檸檬草、玫瑰天竺葵、橙花，依蘭、丁香和雪鬆香味，然後慢慢呼氣、放鬆身心，讓你在疲憊的一天後得到心靈上的平靜。 300g，£55，約NT＄2200

L'Objet Lito Eye Candle 香根蠟燭

採用精美的利摩日瓷器手工製成，以24克拉黃金裝飾細節，畫上象徵吉祥的埃及眼睛。內部蠟燭帶有綠色的香根草香味，讓居室空間充滿清新樸實的香氣。 £120，約NT＄4801

Babe Rosa Soy Wax Candle 玫瑰大豆

如一朵禁忌玫瑰般，誘惑你的感官，進入深紫羅蘭、溫暖丁香和泥土檀香的陷阱。£50，約NT＄2000

Rockett St George Love Is The Drug Candle 無花果黑醋栗

融合了無花果和黑醋栗，在木質琥珀的基礎上帶有柔和的花香，充滿夢幻和迷人的香調，適合在夜晚點起。220g，£32，約NT＄1280

D.S. & Durga Holy Ficus Candle 木質無花果

無花果混合了小荳蔻，乳香，姜根和藏紅花，新鮮的木質和珍貴印度香料混合，散發出極致的解放力。200g，£58，約NT＄2320

Votary Lavender And Chamomile Scented Candle 薰衣草洋甘菊

天然大豆蠟燭融入了薰衣草，玫瑰和洋甘菊精油，為睡眠空間帶來平靜祥和的香氛。300g，£45，約NT＄1800

Tom Dixon Terrazzo Candle 佛手柑和檸檬

靈感來自原始混凝土和碎石，大理石的外觀非常特別。是一款帶有佛手柑和檸檬的新鮮香調，其次是綠無花果和癒越木的基底，以及令人回味的香根風味。 £65，約NT＄2601

Casacarta Evil Eye Soy Wax Candle 無花果大豆

採用手工澆注的大豆蠟，散發地中海無花果的清新，樸實和花香。£60，約NT＄2400

Goutal Paris Ambre Et Volupté Scented Candle 濃郁樹脂

濃郁的樹脂香氣，是寧靜和性感相互碰撞的頌歌，為戶外的夜晚營造出完美的氛圍。185g，£49，約NT＄1960

Sisley Orient Candle 東方木質香

結合藏紅花、丁香和廣藿香的香調，是一款充滿東方味的木質香水。165g，£56，約NT＄2240

Joya Copaline Candle 蜂蜜佛手柑

混合蔬菜和蜂蠟，帶出佛手柑、雪松葉、檀香和琥珀的木質香調。260g，£80，約NT＄3201

Tom Ford Private Blend Mandarino Di Amalfi Candle 柑橘薄荷百里香

柑橘和薄荷，伴隨著溫暖的百里香和夜間盛開的野花，有如義大利海岸線的香氣。 595g，£80，約NT＄3201

Anya Hindmarch Anya Smells Lip Balm Candle 香草櫻桃花

法國櫻桃、李子、石榴，甜美的香草、通卡豆和來自世界各地的鮮花，成就這款甜美又懷舊的香氛。700g，£150，約NT＄6002

Fornasetti Regalo Candle 鈴蘭茉莉

鈴蘭、白玫瑰、鳶尾和橙花的精緻香氣，加上鮮明的茉莉和晚香玉。 300g，£140，約NT＄5602

Aerin Eclat De Vert Candle 白松香玉蘭

初始為綠色白松香，然後在轉變為柑橘，玉蘭，茉莉和香根草，舒適的香味讓人想起在法國花園中漫步的童年記憶。200g，£78，約NT＄3121

Bastide Miel De Lavande Candle 蜂蜜薰衣草

帶有甜蜜和芳香的甜味蜂蜜和清新爽口的薰衣草，帶你前往普羅旺斯鄉村。190g，£50，約NT＄2000

Cire Trudon Abd El Kader Candle 蘋果柑橘

混合甜茉莉和香草，前調帶有新鮮薄荷、蘋果和丁香。同時也瀰漫著清新檸檬和生薑的柑橘香調。270g，£78，約NT＄3121

Floral Street Fireplace Candle 皮革覆盆子

融合托斯卡納皮革、樺樹葉、覆盆子，為冬天注入一股暖意。200g，£28.00，約NT＄1120

Charlotte Rhys Under The Leaves Candle 風信子和鈴蘭

前調是橙子和番茄葉，由風信子和鈴蘭主導，而馬斯克和雪松則填滿了基調。 200g，£31，約NT＄1240

Charlotte Rhys Under The Leaves Candle 風信子和鈴蘭

前調是橙子和番茄葉，由風信子和鈴蘭主導，而馬斯克和雪松則填滿了基調。 200g，£31，約NT＄1240

Haeckels GPS 23’ 34”N Candle 清新海藻樹脂

以清新芳香的前調捕捉感官，讓人想起懸崖頂草，沿海的白色花朵和清新的海藻，完美蘊含苦澀的樹脂基質，營造出濃郁、令人陶醉的香味。270g，£50，約NT＄2000

Overose Nudesse Candle 蜜糖奶油

光滑的奶油香味，青翠的香氣和一絲潮濕的泥土，創造出讓人這款蜜糖香氣。220g，£46.00，約NT＄1840

Jo Malone London White Moss & Snowdrop Candle 白苔與雪花蓮

森林中清新的苔蘚和柔軟的雪花瓣，溫暖的金色琥珀和發光的荳蔻，閃閃發光。600g，NT＄8650

Casacarta Dark Amber Soy Wax Candle 木質琥珀

蠟燭採用手工澆注的大豆蠟，塗抹深琥珀香味的木質香調。£60，約NT＄2400

Byredo Woods Candle 木質松樹

蠟燭點燃誘人的松樹林香氣，讓整個房間內散發出微妙的木香。 £54，約NT＄2160

Neom Perfect Peace Candle 精油蠟燭

由25種純精油（包括松樹，沒藥和酸橙皮），是款味道明亮、令人振奮的節日香氛！£32，約NT＄1280

Bjork & Berries White Forest Candle 清新松香

靈感來自清新的森林空氣，用樺樹和松樹交織出這款男女皆宜的中性香調。150g，£39.00，約NT＄1560

Jo Loves Log Fires Candle 煙燻木質

煙燻木材與正山小種茶相結合，喚起壁爐的溫暖氣味。185g，£55，約NT＄2200

Coqui Coqui Tabaco Candle 辛辣薰香

靈感來自墨西哥尤卡坦半島的氣氛，帶有辛辣的薰香。227g，£45，約NT＄1800

Molton Brown Muddled Plum 甜蜜李子

多汁的維多利亞李子甜蜜發酵，在橡木桶中陳釀的朗姆酒，藏紅花縈繞著香氣撲鼻的溫暖，傾倒成熟富裕的醉人香氣。180g，£42，約NT＄1680

Bella Freud Loving Tuberose And Sandalwood Candle 琥珀晚香玉

令人陶醉的晚香玉香味，帶有溫暖的琥珀和檀香。190g，£45，約NT＄1800

Lavender & Lillie Palace Road, India Candle

使用茉莉花、辛辣琥珀和煙燻檀香，帶著人們前往印度的旅程。330g，￡42，約NT＄1680

PHOTO／CIRE TRUDON、FORNASETTI、ROCKETT ST GEORGE、D.S. & DURGA、各品牌官網

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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