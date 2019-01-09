甜到長螞蟻啦！南韓情侶日常插畫　讓人看完都想談戀愛了

對許多人來說，畫畫是其紓壓方式，不僅畫的人能從中解放壓力，看到其作品的人也能有所療癒。近年來，Instagram上經常有許多用戶分享自己有趣的插畫作品給大家，今天就讓我們介紹一位插畫風格非常能引起共鳴的南韓設計師이규영！他時常分享關於情侶之間日常生活的插畫，不僅情侶看得超有感，單身族看完也想交男女朋友了！

이규영其實並非全職插畫家，而是一位設計師，因在工作時只能按照公司與消費者的需求做設計，無法隨心所欲地畫自己喜歡的內容，讓他開始在Instagram上發布插畫、分享自己的故事。

而當時還未成為妻子的女朋友是他的創作靈感，於是他將女友與自己的可愛日常生活透過插畫分享給大家，沒想到意外得到許多迴響、吸引許多粉絲關注，甚至出了插畫集及相關周邊。

目前，이규명的帳號已經持續更新插畫兩年多了，從與女朋友的甜蜜生活，到最近新婚後的趣事。沒有文字，卻能從圖畫中看到彼此濃濃的愛意以及各種暖心舉動。 下面就為大家帶來이규명的作品！

＃「我就是不折不扣的大暖男！」

「站好喔！鞋帶掉了，我來幫你繫！」「冷了嗎？我來幫你拉拉鍊！」男友表示：這種小事，我來做就好了。

「受傷了？我親一下就好了！」情侶之間的甜蜜是所有苦痛的良藥，只要自己的另一半在身邊，什麼都能過去。

暖男歐巴不是只有電視劇裡才看的到！這對情侶的相處之道就像南韓偶像劇裡會出現的一般，男孩為女孩彎下腰幫忙繫鞋帶，或是女生受傷了，男生呼呼安慰她。各種貼心小舉動就是這位插畫家的甜蜜日常，閃到連看個插畫都必須戴上墨鏡。

＃「就是喜歡逗你玩！」

情侶之間總是喜歡欺負對方或像小孩子一樣互相打鬧，這對情侶也是一樣，女方喜歡鬧一下男方，男孩也把捉弄女孩當作樂趣，於是生成了這一系列可愛又逗趣的插畫。

幼稚男友上線中！相信這在日常生活中也常有情侶會這樣做吧！情侶之間來個泳池中憋氣大賽，男朋友卻偷吃步，在女友快起來時才默默潛下去，想必女友知道了一定好氣又好笑。

連女友喜歡吃的冰棒也要搶！「不是說只吃一口嗎，怎麼全吃掉了啦？」이규영把女友的神情畫得維妙維肖，這楚楚可憐、眼角帶淚的表情，讓我們都為女朋友心疼了，難怪粉絲們都被呆萌的女友圈粉。

이규영的帳號滿滿情侶之間小互動的插圖，不是什麼多浪漫的大事，卻是最貼近生活的溫馨小事。一系列的貼文看的人欲罷不能，就連這位南韓設計師與女友出國遊玩，也被敲碗更新貼文。可愛又逗趣的內容，也難怪圈這麼多粉絲啊！

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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