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女人都必須知道！關於「內衣保養」的4 大正確觀念

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▲內衣保養「錯誤迷思」滿天飛：4 大重點讓專家幫妳長知識！。（圖／女子學提供）

很多人常在問，內衣到底應該要怎麼洗？其實，你只要好好學習如何正確清潔及保養，內衣不但能穿得更久，還能讓你的身體和胸部更健康哦！

以 myBRA 的粉絲團來說，一天至少有 10 位詢問關於內衣清潔的問題，到底內衣是否要手洗，就讓我們一起看下去吧！

一、手洗？機洗？怎麼洗內衣才對？

到底怎麼洗才對，站在我摸過至少數十萬件的內衣的專業來說，其實只要選擇一個你最方便又舒適的洗滌方式，就是最佳的洗內衣方法。

不論你是使用手洗或是洗衣機洗都可以！只是要多留意下列注意事項：

1. 洗衣機機洗可以行嗎？

只要有使用內衣專用洗衣袋，不用擔心會變形

▲內衣保養「錯誤迷思」滿天飛：4 大重點讓專家幫妳長知識！。（圖／女子學提供）

按照正確的步驟將內衣放入洗衣袋，使用機洗是沒有問題的

若你有使用內衣專用的立體洗衣袋的習慣，那麼只要按照正確步驟將要洗的內衣放進去且拉好，搭配適當的洗衣球，用洗衣機洗一樣很 OK！

提醒：千萬記得不要和襪子混在一起洗，這樣做容易讓髒污留在內衣上，因為內衣接觸到的肌膚都較私密脆弱，容易造成感染。

2. 那如果要用手洗怎麼洗？

一定只能用冷水和中性洗劑

▲內衣保養「錯誤迷思」滿天飛：4 大重點讓專家幫妳長知識！。（圖／女子學提供）

▲若要手洗，一定要使用冷水和中性洗劑

（1）準備一個固定洗內衣的臉盆，先倒入中性洗滌劑，接著請直接用冷水加入讓它產生泡泡，而後將內衣泡入，用手輕柔地搓洗罩杯內側。特別是鋼圈內衣如果太用力揉搓可能會使鋼圈變形、跑出。

（2） 用清水反覆清洗至少 2 次，才能將泡沫和細菌徹底去除。輕輕將內衣擠乾、或用毛巾慢慢吸走水分，千萬不要像對抹布一樣大力擰喔！（無鋼圈仍不建議，可能會造成版型走樣）

提醒：切記勿使用冷洗精或傳統水晶肥皂，強鹼不僅容易傷害內衣，還有可能還會使之褪色喔！

3. 新的內衣褲，先洗過再穿

新的內衣褲在生產過程中多少會沾染灰塵或是細菌，倘若沒有事先洗過就直接穿，很有可能會引起皮膚癢，甚至過敏。部份的深色內衣褲常使用固色劑，好讓內衣不易掉色，所以第一次清洗後的水若呈現淡黃色，是正常現象唷！

提醒：固色劑不含重金屬，且使用劑量低並不會危害人體健康，請放心！

二、晾內衣也要注意

1. 曬內衣的方法

▲內衣保養「錯誤迷思」滿天飛：4 大重點讓專家幫妳長知識！。（圖／女子學提供）

▲錯誤的晾曬方式容易加速內衣變形，減短壽命

把皺褶弄平後，可用夾子夾住底部倒掛，或夾住罩杯中間的脊心處。常見的錯誤方法像上圖：夾住側邊吊著晾曬、或是像晾衣服一樣掛著肩帶，都容易因水分重量集中，而導致內衣變形唷！

2. 避免太陽光直曬

內衣要晾在通風處，盡量避免太陽的直曬或是使用暖氣烘乾，不然有可能會成為「內衣變黃」、「褪色」的元兇。

三、內衣怎麼收納？

▲內衣保養「錯誤迷思」滿天飛：4 大重點讓專家幫妳長知識！。（圖／女子學提供）

▲內衣的重量疊加起來也是很可觀的數字，因此千萬不要疊放收納

細心地洗完內衣後，回房間後可不能偷懶，直接往衣櫃裡隨便仍，否則前面的辛苦就前功盡棄了！要使用對的收納方式才能讓內衣不容易變形：

有鋼圈：先扣好背扣，將肩帶及背片收入罩杯中，前後平放。注意不要往上疊放，因為內衣本身也具備重量，可能會壓壞下面的內衣唷！

無鋼圈：相較於上者，無鋼圈的收納較方便，可以重疊左右邊罩杯縮小收納範圍，但記得也不要疊放，容易壓壞。

四、定期更換內衣

品質好又漂亮的內衣通常不便宜，但是如果為了省錢，捨不得換掉變形或鬆掉的舊內衣，進而影響到胸型，就得不償失啦！

內衣的汰舊率大約一年就該換新，期間若有發現穿起來不舒服、罩杯或肩帶鬆掉也該馬上更換。透過每次的換新，不僅能嘗試多元風格，也能重新檢測胸型及體態是否有改變，挑選出最適合自己的內衣唷！

圖片來源：myBRA

copyright by share99

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 內衣, 清潔, 保存, 收那, 晾乾, 方法, 壽命, 女性
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