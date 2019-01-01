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喜歡一個人逛街、看電影　代表你心思細膩，擁有四項迷人特質

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▲用分手威脅、踩對方底線　他偷吃可能部分原因是你吵架的方式。（圖／翻攝自unsplash.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com

不知道大家喜不喜歡享受一個人的時光呢？不管是獨自吃飯、逛街、看電影，都能自在舒服～可以吃自己喜歡的、買自己想要的，不要管別人眼光的做自己！這樣享受一個人的你，其實也擁有這四項迷人的特質喔。

＃有著「獨立」及「堅強」的氣息

「一個人也可以把自己打理得很好！」

不管在工作場所，人際關係中，你都散發著獨立的氣息，不管遇到什麼困難，你都能勇敢的面對，並且能不倚靠別人的完成工作。面對愛情，即使單身也不寧爛勿缺，相信緣分總有一天會到來，在這之前，你總是能好好享受每一天，並且在繁忙的工作後大力犒賞自己，讓自己活得漂亮。

▲日本「睡眠常識」。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃擁有「天馬行空」的腦袋

一個人時，總是可以從某個角落幻想一場冒險，在某一刻想起小時候純真的回憶，在自己的小宇宙中漫遊、探索。這樣獨立的人，其實內心擁有非常美麗的世界，他們保有自己的天馬行空，不需要多餘的交際、言語，在那一刻只有自己。

＃做事快狠準！根本「行動派」一枚

喜歡一個人的你，不管想做什麼事情、買些什麼東西，你都可以當下做決定，說去就去。因為不會有太多人的意見左右你，也不用考慮別人的想法，只需要跟隨自己的心。

▲不愛的跡象。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃即使習慣「一個人」但卻也有顆「細膩」的心

即使習慣生活只需要自己就夠了，但是當他在朋友面前，依然擁有一顆細膩的心，常常會先替朋友想、並且觀察朋友的狀況，即時給予幫助，這樣獨立的你，其實心思特別細膩。

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關鍵字：

獨處, 獨立, 堅強, 享受, 愛情, 生活
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