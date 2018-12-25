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怎麼捨得吃下去！超療癒「柴犬棉花糖」瞇眼吐舌有夠萌

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編輯／Ann 圖／翻攝自YOU+MORE!官網

日本雜貨品牌YOU+MORE經常推出動物系列可愛商品，現在終於輪到柴犬迷瘋狂了。主打9隻柴犬融入一盒棉花糖中，不同造型和表情，刻畫的超逼真，這麼可愛的小柴，有誰忍心吃掉啦！

▲YOU+MORE!。（圖／翻攝自YOU+MORE!官網）

▲YOU+MORE!。（圖／翻攝自YOU+MORE!官網）

▲YOU+MORE!。（圖／翻攝自YOU+MORE!官網）

▲超萌柴犬棉花糖登場，約NT$360。（圖／翻攝自YOU MORE!官網）

棉花糖禮盒中一共有白柴、黑柴和赤柴3種，不同柴犬搭配不同表情，細節部分連漸層毛色都處理得十分細緻，絕對是收藏的可愛好物。9隻小柴們都整齊一致的對主人微笑，有的笑到眼睛都消失，有的吐出粉色舌頭，柴犬魅力實在讓人難以抵抗。

▲YOU+MORE!。（圖／翻攝自YOU+MORE!官網）

▲內陷是巧克力。（圖／翻攝自YOU MORE!官網）

手指輕輕一捏，小柴立馬變形，好像真的出現在你眼前，實在不忍心咬下去，不過一吃才知道，棉花糖裡面包的是巧克力內陷，這下大朋友小朋友絕對會失心瘋。另外這款柴犬棉花糖不僅可以單吃，還能搭配咖啡可可食用，只能說看到它們就已經融化了。

▲YOU+MORE!。（圖／翻攝自YOU+MORE!官網）

▲YOU+MORE!。（圖／翻攝自YOU+MORE!官網）

▲YOU MORE!還曾推出熊貓系列棉花糖。（圖／翻攝自YOU MORE!官網）

就算對柴犬無感的朋友們，應該對熊貓沒有抵抗力，看到做鬼臉吐舌頭的熊貓就好想帶回家，9隻同樣擁有不同表情，胖嘟嘟的白色身體，跟棉花糖完美融合，雖然沒辦法養熊貓，但是這款可以考慮一下！

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關鍵字：

柴犬, 棉花糖, 動物, 可愛, 食物
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