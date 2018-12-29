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容易生氣、吃東西不正常　5種症狀代表你該休長假了

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▲▼放鬆,壓力（圖／取自Pixabay）

▲有出現幾種身體徵兆，代表你需要一個夠長的假期。（圖／Pixabay）

編輯／借借

現代人工作壓力大，有些壓力會無形在身上累積，有時週休二日真的不夠，一定需要約2周半個月的長假才能真正舒緩，有外國媒體整合網路分析資料，顯示如果生活上出現5種狀況，代表你真的需要休個長假舒緩情緒，不要再不好意思拿請假單，心理與生理上的健康是最重要的。

▲▼女性,正妹,上班族,辦公室,工作,加班,過勞,崩潰,壓力,用電腦,打字。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲壓力大會產生累積，長期倦怠對身心都不好。（圖／Pixabay）

容易失眠
或許現代人很多都有這種狀況，但其實失眠就是倦怠的早期症狀，若真的很難入睡或是總是睡不好，且已經使用許多舒壓方式增進睡眠品質，卻總是沒辦法有效改善失眠，選擇一個長時間跳脫生活情況的旅行會是個好嘗試。

腸胃不舒服
根據南佛羅里達大學的研究報告，若最近覺得胸口灼熱，腸胃持續覺得不舒服，或沒來由的肚子痛、痙攣等，很可能就是壓力過大導致的腸躁症狀，也代表你需要休個假了。

▲壓力大的冷靜法。（圖／Pexels、Stocksnap）

▲遠離壓力源好好舒壓，讓心靈喘口氣。（圖／Pixabay）

食慾狀況不定
有時一點點就吃不下，隔天又想大吃大喝，這樣子食慾莫名的變化，都是情緒倦怠的跡象，體內分泌的相關激素與賀爾蒙，都變得繁亂無法捉模，也是身體應該休息的徵兆。

▲▼上班族,社畜,工作,吃飯,狼吞虎嚥,壓力,緊張,抱怨,煩惱,加班。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲無法控制自己的大吃大喝，可能是一種心情倦怠。（圖／pakutaso）

感冒不易好
秋冬期間的流感好發期，無意間染上了感冒或受了風寒，卻咳了2個禮拜都不見改善，以往都沒有這種免疫力低下的狀況，或許可以把休息當成一種治療方式，好好的也讓免疫系統放鬆一下。

情緒起伏大
發現自己很難控制自己的脾氣，變的耐心有限、很愛生氣，對生活與工作的抱怨也比以前多，還有另外是完全相反的狀況，就是對任何事情都提不起興趣，整天厭世，對所有的狀況都沒反應、感到疲倦，都代表該去度假了。

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關鍵字：

度假, 休假, 症狀, 壓力, 休息, 心靈, 心理, 徵兆
fashion.net

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