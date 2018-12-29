男友必看！當女友大姨媽來　讓她在床上廢7天、用鼓勵代替批評

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相信許多女生在經期都會飽受折磨，可能還會痛到在地上打滾...男孩們！這時後你們就要派上用場啦～畫家「囂搞 Shaogao」將大姨媽擬人化，要來與男生們談談，並且告訴你們該如何伺候家裡那位皇太后（誤）。這次的最高宗旨就是：讓她們躺在床上耍廢。

首先，先來介紹一下這位大姨媽吧！

親愛的男孩，她就是每個月會來找你女朋友５－７天的大姨媽，大姨媽會在這期間每天捶打她的小腹，不過這一切都是為了她好～所以請放心。

當她來拜訪你女友時，她會變得特別愛吃，可是不管她怎麼吃，你都要用鼓勵代替批評，可以鼓勵她「好棒！都吃光了呢」，但是絕對不行說「妳怎麼那麼會吃！」、「你又要吃？」等話，否則你的小命可能會不保啊（誤）。

這段期間，你的女朋友可能會因為吃太多或是水腫而變胖，還可能會有情緒起伏很大等症狀，上一秒想揍扁你，下一秒又變的特別想黏你，但是這個時後請不要慌張或是崩潰，請你用愛心與耐心來關懷包容她，因為她的小腹已經快被揍爛了，所以就讓她吧～

當大姨媽來時，除了請你們拿出男子氣概去幫她買棉棉外，還可以幫她煮飯、聽她抱怨、清貓沙等等，反正最高宗旨就是讓她在床上耍廢就對了！這樣可以節省許多不必要的傷害與爭吵（拍肩：為你好）。

男孩們，加油！7天很快就會過去的，相信結束後一定會雨過天晴，放心吧～

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